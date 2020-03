El Covid-19 va a cambiar nuestra forma de actuar de manera muy significativa y trascendente #26Mar

El coronavirus va a tener un impacto significativo en el mundo, va a cambiar la manera en que nos comunicamos, la manera en que nos relacionamos, esto va a cambiar nuestra manera de actuar de manera muy significativa y trascendente, aseguró es presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Felipe Capozzolo.

El pronunciamiento del dirigente gremial, se produjo en el marco de una video conferencia, organizada a través de la Fundación Universitas, donde hizo referencia a como actuar en este contexto de incertidumbre, la relación que debe existir entre los distintos gremios regionales y sectoriales y cual debe ser la postura del sector empresarial-

Señaló que hay informaciones que dicen que el virus se propagó porque se ocultó información, lo que nos obligara en el futuro no solo a estar pendiente de la salud en nuestro país, sino de la salud del mundo entero, indicando que definitivamente con esta pandemia se esta produciendo un cambio y un quiebre.

Señala que estamos en un país que tiene riesgos fundamentales desde el punto de vista financiero, Venezuela es un país donde el Estado venezolano no tiene crédito, las empresas no tienen crédito y el ciudadano de a pie ha visto eliminada la posibilidad del crédito al consumo, indicando que este es un reto fundamental que poco a poco debemos tratar de corregir

Agrega que el país presenta una realidad terrible en materia de servicios públicos, donde no hay servicio eléctrico garantizado, en el país cuando pones un pie fuera de Caracas no hay agua corriente, lo cual es gravísimo para enfrentar un virus con las características del que tenemos por delante, y a esto se le suma el problema de la gasolina lo que impide la movilización por la falta de combustible.

Destaca que Venezuela enfrenta esta crisis con casi 5 millones de connacionales, que pudieran ser de ayuda en este momento y en estos momentos están al servicio de otros países, generando ingresos para esos países y no trabajando para nuestro país.

Señala que el paií tiene una serie de fallas desde el punto de vista del marco jurídico, indicando que se requiere de un marco jurídico que permita a las inversiones entrar, estar seguras, porque esa es la dinámica mundial de los capitales y de las grandes empresas, y en el país no están dadas las condiciones para que en este momento para que se den las inversiones extranjeras y ni siquiera las nacionales, indicando que ese es el reto que tenemos en estos momentos, indicando que lo primero que tenemos que hacer, es estar claros de cuales son estos retos.

“Venezuela tiene un reto fundamental desde el punto de vista de las libertades, Venezuela tiene que ser un país con mayores libertades y para eso tenemos que comenzar a pensar en el mensaje sobre el valor del diálogo, el mensaje en el valor de ser un país más libre, el mensaje del valor de que la sociedad no es solo un puño de hombres que están colocados en un espacio geográfico y solo tienen que estar puestos allí, el mensaje es que lo que vale en una sociedad es la articulación, todos estamos interconectados y entramados, hace falta entonces un mensaje que permita reencontrarnos hacia el futuro”, dijo Capozzolo.

Señaló que Venezuela por más de 100 años fue un país petrolero, pero que ya no lo es, tiene petróleo y tiene que aprovecharlo para impulsar otras cadenas productivas, tendrá que utilizar sus riquezas naturales e invertirlas adecuadamente, afirmando que ya que es perentorio el cambio del modelo económico, queramos o no, tiene que ser así, porque tenemos una producción muy baja en tema de recursos naturales y se debe imponer el desarrollo de las cadenas productivas, hay que empezar a producir acá en Venezuela lo que se puede producir, importar lo que se tenga que importar para producir y generar servicios y montarnos entonces en la estrategia participar en el concierto de las naciones, como un país que produce, planteando la necesidad de generar una oferta exportable de bienes y servicios.

En cuanto al Coronavirus recomendó que la única manera de no enfermarse, es quedándonos en casa, porque no tenemos herramientas que no nos permite enfrentar un virus de esta magnitud con nuestro modesto sistema de salud, tanto público como privado, señalando que para el venezolano se plantea una disyuntiva, si no lo rompe el virus lo rompe la recesión, indicando que esto debe generar un proceso de reflexión importante, advirtiendo que la correcta administración de los recursos va a resultar fundamental de aquí en adelante; el diálogo para resolver los problemas y conflictos va a ser muy importante, es necesario apartar los particularismos es fundamental para toda sociedad.

Señaló que la sociedad del futuro tiene que estar montada en la inversión y esta se da en aquellos países donde funciona la integración, donde todos se van integrando, en los países integrados las sociedades crecen, aseguró Capozzolo.