OPINIÓN Reflexión en positivo: Incertidumbre #26Mar

Debemos seguir creyendo en aquel viejo dicho “cuando las malas atacan es porque las buenas vienen cerca” ojalá este dicho tenga vigencia y no haya sido borrado, porque así como se presentan cada día mas obstáculos que no sirven sino para frenar nuestra creatividad y poner en práctica la voluntad de servicio en positivo de los que vienen a este mundo a servir, ser útiles, producir a hacer el bien sin preguntar cual es su ideología, creencia o religión como el sector productivo empresarial e industrial, ganadero y agrícola que jamás ha sido una carga en ninguna parte del planeta que aspira a desarrollarse por medio de alianzas donde predomina el respeto y el verdadero deseo y voluntad, y que unidos todos en aras de una mejor patria donde podamos convivir tranquilamente y no bajo una zozobra enfermiza como es el caso de nuestra querida Venezuela que para completar los problemas nos llegó en un mal momento el llamado virus chino y todos como hermanos y buenos venezolanos estaremos con la ayuda de Dios para combatirlo y que sea lo menos traumático posible y vuelva a triunfar el bien ante el mal.

Llego el momento de que todos unidos reforcemos la Fe,todos juntos por un solo carril y lograr con todas nuestras fuerzas erradicar esa amenaza que a todos preocupa y afecta y quien no fue invitado a instalarse en nuestra tierra, no duden en que esta pandemia servirá también para unirnos y seguir buscando el camino de la paz ya Dios hizo su parte al crearnos y ponernos en este mundo ahora nos contempla con cariño y pide que hagamos nuestra parte porque sin duda alguna conociendo la buena Fe en la idiosincrasia del venezolano no dudamos que por voluntad propia todos daremos un paso al frente para colaborar en la erradicación de ese virus chino.

Nuestros ruegos porque las medidas tomadas sean justas, sensatas que no perjudiquen a nadie y favorezcan a otros y estén conscientes que cada quien así no sea culpable, está obligado a compartir los avatares. Se debe respetar el modus vivendi que cada quien eligió a costa de ahorros y toda una vida de trabajo que aunque sean pocos, es el caso como hemos visto de locales comerciales sabemos que negocio es negocio y después de la tercera edad el trabajo es gratis sin ninguna remuneración solo para ganar salud y mantenerse ocupado sin pensar en nuevos ingresos que bastante se necesitan.

Bueno con toda la Fe apostemos a salir de esta situación muy pronto y que Dios ilumine a los médicos y les conceda la fortaleza y sabiduría necesaria al momento de tomar decisiones que sean iluminados, benditos y asertivas cuando toque salvar vidas y que llegue la logística y recursos necesarios para apoyarlos en su buena voluntad para vencer este peligroso enemigo que vino hacer daños y nadie lo invitó por eso hasta con el poder de la mente debemos luchar por su pronta erradicación y logremos volver a la normalidad al saludo, al apretón de manos, al abrazo acostumbrado y podamos pronto combatir las preocupaciones con ocupación y rescatar la voz de la ciudadanía y espíritu de la Nación hoy triste y dolida por el comportamiento de sus hijos que perdieron el rumbo al intentar cambiar la idiosincrasia del venezolano y frenar el desarrollo al extremo de estar dependiendo de ideologías que jamas estuvieron presentes en nuestra forma de actuar y pensar.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

Jose Gerardo Mendoza Duran

[email protected]