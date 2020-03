VÍDEO Larenses observaron los colores de la bandera de Venezuela en los cielos #28Mar

View this post on Instagram

Este sábado en horas de la mañana, se llevaron a cabo los ejercicios militares de la aviación larense que fueron anunciados este viernes por Carmen Meléndez y autoridades militares de la región. . El fin de los mismos era sobrevolar los cielos para esparcir con humo de colores la bandera de Venezuela, para enviar un mensaje de motivación a los larenses que permanecen en cuarentena social, como medida preventiva del Covid-19, virus que ha llegado a Lara. . Sin embargo, muchos barquisimetanos especularon acerca del paso constante de los aviones, pues no entendían el sobrevuelo. El temor se apoderó de unos pocos, mientras otros lograron captar con sus cámaras los colores de la bandera en los cielos. . Texto: Yorvi García Vídeo: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #EjerciciosMilitares #Aviación #Bandera #Venezuela #Vuelo #Barquisimeto #Lara #Cuarentena #Noticias #Información #News #ElImpulso #28Mar