RETACITOS #29Mar

Las decisiones anunciadas por las fiscalías de Miami y Nueva York, en las que se acusa a personeros del alto gobierno de estar presuntamente incursos en numerosos delitos, para los cuales se estiman condenas que van desde 10 años hasta cadena perpetua, sorprendió a mucha gente en Venezuela, sobre todo porque tales anuncios vienen acompañados por el pago de recompensas que oscilan entre 10 y 15 millones de dólares, montos que representan mucho dinero aquí y en cualquier parte del mundo y que, es muy probable que hayan sido establecidos con la finalidad de estimular las ambiciones de muchos los que están alrededor del inquilino temporal del Palacio de Misia Jacinta. Por supuesto que hasta este momento, ha sido el más duro golpe que se ha dado a quienes lideran el proceso revolucionario, y según los entendidos los escenarios ahora cambian completamente, ya no son sanciones administrativas, políticas y económica, sino que se trata de un contundente pronunciamiento de la Administración de Justicia norteamericana, y es de suponer que para lanzarse con unas acusaciones de tan alto calibre, además llamando a la gente por sus nombres y apellidos, deben tener tal cantidad de pruebas y soportes, que podría resultar una “misión imposible” desvirtuarla, incluso si tuvieran que contratar un bufete de abogados encabezado por el famoso y recordado Perry Mason. Ahora muchos de estos personajes tendrán que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, no confiarán en nadie, ni en los más cercanos, porque la verdad que no se las pusieron fácil, así que amanecerá y veremos lo que ocurre en el futuro inmediato y cuales las acciones que emprenderán.

*****

En Venezuela, tocar el tema del Covid-19 se ha convertido en una materia altamente sensible, peligrosa y hasta puede ser motivo de privativa de libertad, como ha ocurrido con el periodista Darvinson Rojas, a quien lo acusaron de incitación al odio, simplemente por haber publicado algunas informaciones en las redes sociales en torno a la pandemia, lo cual generó el rechazo general del CNP, el SNTP, Espacio Público y todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, por cuanto se le están violando todos sus derechos, sobre todo el de la libertad de expresión y de la población a estar debidamente informada. Al parecer, el régimen tiene la concepción equivocada, por cierto, que al ocultar la información sobre la realidad de lo que esta aconteciendo en Venezuela con la pandemia, va a lograr que la misma disminuya o que la población se desentienda del tema y de los demás problemas colaterales como la falta de agua potable, gasolina, electricidad, gas, la desnutrición infantil y de las personas de la tercera edad, que se convierten en los sectores más vulnerables ante la presencia del virus. ¿Cómo puede una familia cumplir con las recomendaciones sanitarias preventivas, como es lavarse continuamente las manos, cuando no tiene agua? Ciertamente que se la están poniendo difícil a la gente y debe tener claro el régimen que no es ocultando la información que el problema se va a resolver.

*****

Si bien se ha observado como algunas personas poco sensatas, que afortunadamente son los menos, han continuado llevando su vida de la manera normal, sin pararle mucho a las recomendaciones y a la cuarentena, la gran mayoría de la población, consciente de la profunda crisis que está viviendo el sistema venezolano de salud, han tomado en serio la magnitud de la crisis, viendo por ejemplo lo ocurrido en Italia y en España, por haberse tomado a la ligera el problema. Asimismo, expertos han advertido en torno a la necesidad de aplicar las medidas preventivas en forma rigurosa, tomando en consideración que la mayoría de los hospitales venezolanos tienen severos problemas, como lo revelado a través de sus encuestas periódicas, la organización Médicos por la Salud; en los centros hospitalarios del país, donde aun funcionan las Unidades de Cuidados Intensivos, las camas no están aisladas, lo que ha obligado a algunos a habilitar habitaciones para utilizarlas como UCI en caso de que se presente algún paciente con síntomas de Covid-19, con esto lo que queremos dejar muy en claro es que el venezolano consciente, sabe a lo que se expone y toma sus previsiones a motu proprio, sin necesidad de tener ningún cuerpo de seguridad acosándolo.

*****

Altamente preocupante lo que viene ocurriendo en Lara con el problema del transporte público. El gobierno regional al parecer se reúne con los transportistas y les participa que deben mantener sus unidades paralizadas debido a la pandemia, que “no hay gasolina para nadie” y que la movilización de las personas estará a cargo, única y exclusivamente, a través de transguiso. Ante esta aplicación de la Ley del Embudo, han circulado múltiples denuncias que indican que ante esta sola alternativa, las pocas unidades con las que cuenta la empresa, para atender una demanda que se multiplica por la decisión, sobrepasan su capacidad y los pasajeros van como “sardinas en lata”, al extremo que muchas personas, ante el sofoco, se quitan las mascarillas y tapabocas y otros se bajan de las unidades. Una pregunta inocente: ¿Habrá dimensionado Carmelina, el jefe regional de salud y el jefecito de la empresa de transporte, en lo que se convierte cada unidad, con un virus de tan alto nivel de contagio?, estas observaciones nos las hacen llegar los propios usuarios, quienes observan, como ponen en riesgo su vida cada vez que se montan en una de estas unidades. Ojalá que esta observación llegue a su destino y se comiencen a tomar las previsiones para evitar consecuencias mayores.

*****

La angustia que en estos momentos están viviendo los productores agrícolas de los 17 estados del país, cuya economía depende de la producción primaria, su estado visibilizando a través de las declaraciones de los líderes de los gremios, como es el caso de Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, quien ha alertado en torno la posibilidad real de que se pierda el ciclo de siembra más importante, como es el de invierno que comienza en el mes de mayo, lo que se hace más apremiante porque hasta esta fecha los agricultores no tienen semillas, fertilizantes, agroquímicos, repuestos para las maquinarias y equipos, combustibles, lubricantes, tampoco tienen recursos financieros debido al problema del encaje bancario. No hay que olvidar que en estos momentos el sector agrícolas viene produciendo apenas un 20% del consumo nacional de alimentos, lo que según los entendidos, de no encontrarse alternativas que modifiquen este escenario, la producción podría bajar a un 12% o 13% lo que estaría alejando aun más productos como tomate, pimentón, cebollas, lechuga, zanahoria, brócoli, cilantro, aguacate, ajoporro y frutas como lechoza, melón, naranjas, cambures, de la mesa de los venezolanos. A esto se une la escasez de combustible, que en estos momentos ha dejado al transporte automotor a punto de colapso, poniendo también en peligro las “ferias al aire libre”, con el riesgo además que muchas cosechas se podrían perder al no haber posibilidad de traslado hasta los centros de consumo. El panorama no es muy alentador, según los dirigentes gremiales.

*****

Lo que hemos venido denunciando en esta sección, en torno a lo que ha estado aconteciendo en el municipio Urdaneta del estado Lara, la difícil situación que viven sus habitantes con el problema de la falta de agua, el karma que están viviendo en una zona donde solo hay un viejo camión adaptado con un tanque para llevarles el agua, llegó esta semana pasada a nivel máximo, cuando los habitantes de Siquisique, ya cansados de la ausencia de respuestas a sus peticiones, por parte del gobierno regional y del ladino burgomaestre de la zona, decidieron tomar las instalaciones de hidrobarro reclamando el servicio de agua potable, advirtiendo que ya no aguantan tanta burla, que son varios meses sin el vital liquido, que resulta fundamental en esta emergencia sanitaria, situación que fue denunciada por Sebastiana Barraez en su cuenta oficial en twitter. La verdad que conociendo la problemática de los habitantes de este municipio, hemos llegado a la conclusión que han tenido demasiada paciencia, porque ante tan poca eficiencia, que además contribuye a deteriorar aun más la calidad de vida, que de por si llevan estas personas, tardaron demasiado en reaccionar, dándose cuenta al fin que el régimen solamente responde, cuando la gente protesta en la calle. Marisol Bustamante ha dicho que “La emergencia sanitaria ha servido para que los venezolanos entiendan dos cosas fundamentales: la necesidad de gestiones públicas transparentes y que se requiere de una dirigencia con capacidad de negociación amplia que pueda dejar a un lado las diferencias en función de las necesidades”, su palabra vaya adelante.

*****

La viveza criolla. Esta ha sido siempre una de las características del venezolano, permanece atentos sobre todo lo que acontece a su alrededor, siempre pendiente para ver cómo le puede sacar provecho personal a cualquier posibilidad que se presente y que le permita meterse al bolsillo algunos reales sin mayor esfuerzo o tratar de “cuadrar” un negocio con el que pueda resolver el ingreso del mes. De tal manera que ya se ha observado en Barquisimeto, como debido a la total escasez de gasolina que hay en la entidad federal, algunos de estos personajes se instalan en los alrededores de las bombas, tratando en lo posible de no llamar la atención, pero están pilas para detectar quienes están llenando sus tanques utilizando los “pases especiales” que le dan a los trabajadores de la salud como médicos, enfermeras, bioanalistas; a las personas que trabajan con la comercialización de medicinas y alimentos, medios de comunicación y cuerpos de seguridad del Estado. Una vez que la persona llena el tanque de su vehículo, lo siguen a prudencial distancia y en el momento oportuno, le hacen señas con billetes verdes y le proponen pagarle entre 20 y 30 dólares por el tanque de gasolina, más tarde lo que hay que buscar es el sitio donde trasegar el combustible y el vendedor con sus reales en el bolsillo, como sabe que no tendrá dificultades para volver a llenar, descubre que ha descubierto una “mina de oro”, entre tanto el resto de la gente permanece en sus hogares cumpliendo con la cuarentena. ¿Qué talco?

*****

La capacidad de sorpresa nunca se termina, sobre todo en el ámbito del proceso revolucionario, nunca falta un funcionario atrabiliario, que quiere demostrar que es más revolucionario que el propio Che Guevara, que ya es mucho decir. En efecto, recientemente las redes sociales registran la decisión del burgomaestre del municipio Montes del estado Sucre, quien al parecer como no tiene en que ocupar su tiempo, se le ocurrió la brillante idea de emitir un decreto mediante el cual prohibió a los comercios y negocios de la zona, la venta de alimentos para las personas mayores de 50 años, lo que constituye una aberración, una discriminación total y una demostración que lleva a concluir que este personaje nació por obra y gracia del Espíritu Santo, o que sus padres se van a mantener jóvenes toda la vida, el peso de los años no caerá sobre ellos, nunca tendrán arrugas ni achaques, tampoco estarán expuestos a enfermedades como el Alzaimer ni a ninguna otra enfermedad degenerativa. Suponemos que este personaje con tal tipo de decisiones, lo menos que le sale es un referendo revocatorio, porque definitivamente está demostrando que el cargo le ha quedado muy grande, pero además acciones como estas no le hacen honor para nada a su apellido.

*****

Observamos con mucha satisfacción como algunos dirigentes del otrora partido del pueblo, han estado de acuerdo y hasta han compartido los comentarios que hemos hecho en esta sección en torno a lo que ocurre internamente en la tolda blanca, la cual reclama urgentemente una revisión interna, un autoexamen de conciencia de su dirigencia y una renovación de las autoridades, lo cual ya se ha convertido en un verdadero clamor por parte de la militancia de base. Lamentablemente diera la impresión, por los vientos que soplan, que el amigo Bobby, quien se ha puesto a bailar en la cuerda floja, pudiera ser uno de los más afectados con los acontecimientos por venir, ya les adelantamos la semana pasada que el Inefable ha estado moviéndose en una ofensiva intensa por todos los municipios del estado, donde se la ha visto acompañado por su consorte, que aun cuando para muchos no es monedita de oro, todos coinciden en que es una “maquinita” para el trabajo político y también se le ha visto en estos menesteres, por cuando no ha desechado la posibilidad de aspirar a la Alcaldía de Iribarren, ya que los demás candidatos cuyos nombres por allí se mencionan, no cuentan con sus credenciales y su experiencia, así que muy pronto van a estar pasando cosas en AD, tanto a nivel nacional como regional.

*****

Cuando hace algunas semanas atrás se denunció en esta sección que en algunos centros hospitalarios de la región, se estaban realizando algunas cirugías, que los médicos contrataban en sus consultorios privados y luego de realizaban utilizando los pabellones, los insumos y los equipos de los hospitales, abrimos una investigación para ver si se podían obtener algunas pruebas y nombres de los supuestos involucrados. La sorpresa que dejó la averiguación fue mayúscula, ya que algunos de los médicos de más larga trayectoria en la región, nos advirtieron que esto no es nada nuevo, esto se viene haciendo desde hace muchos, pero muchísimos año en la región, por parte de algunos personajes que en su momento, fueron unas “vacas sagradas” dentro de la medicina regional, cuando se mencionaron algunos nombres, llegamos a la conclusión que el mal es endémico y que no hay nada que hacer. Bien como decía Oscar Yanez, “Así son las cosas”.

*****

Hasta estos momentos nadie ha salido a desmentir las informaciones publicadas en los medios regionales, según las cuales hay un grupo de personas recluidas en la Villa Bolivariana, algunas de las cuales parecen como sospechosas de tener el coronavirus; denunciando que allí están hacinados, no les suministran ni medicinas ni alimentos, lo cual de ser cierto es muy grave y amerita una urgente solución, ya que lejos de contribuir a resolver el problema, se están creando las condiciones para que el virus siga expandiéndose. Tenemos que insistir en que las autoridades regionales deben tomar conciencia y aplicar los protocolos de control tal como están establecidos por la Organización Mundial de la Salud, de lo contrario, lejos de contribuir a la solución del problema, lo están agudizando, porque están pretendiendo apagar el fuego echándole gasolina.

Juan Bautista Salas