OEA respalda propuesta de EE.UU. para transición en Venezuela #31Mar

Este martes el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció en torno a la propuesta hecha por el Departamento de Estados de los Estados Unidos sobre el “Marco para la Transición Democrática en Venezuela”, que busca la salida del régimen de Nicolás Maduro para ejecutar elecciones libres en el país.

Almagro en representación de la OEA respaldó la propuesta hecha por los Estados Unidos y emitió un comunicado detallando la posición de la organización que representa.

A continuación el texto integro del comunicado de la Organización de Estados Americanos:

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha tomado conocimiento del plan presentado en el día de hoy por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Michael R. Pompeo, titulado “Marco para la Transición Democrática en Venezuela”.

Reafirma que resulta imprescindible la liberación inmediata de los presos políticos, así como recuperar la institucionalidad representada por la Asamblea Nacional y sus integrantes democráticamente electos, así como la institucionalidad del Tribunal Superior de Justicia.

Del mismo modo, la vía posible para recuperar la democracia en Venezuela pasa inexorablemente por la salida del país de los miles de agentes de seguridad e inteligencia extranjeros.

Por lo anterior, la Secretaría General de la OEA considera que el plan presentado constituye una propuesta válida de solución para salir de la dictadura usurpadora y recobrar la democracia en el país.

El camino propuesto en el plan del Departamento de Estado en el día de hoy merece el apoyo de todos aquellos que bregamos por elecciones libres y transparentes en Venezuela, de acuerdo a los estándares de la Carta Democrática Interamericana, y con observación internacional, incluyendo la OEA.

Igualmente, el involucramiento de la comunidad interamericana e internacional resultará fundamental para ayudar a remediar la dramática situación humanitaria del pueblo venezolano, de sus migrantes, de su salud y para la necesaria reconstrucción de la economía y el tejido social del país, así como para la reconstrucción de los procesos electorales en el país.

La Secretaría General de la OEA reitera su disposición a continuar trabajando en favor del regreso de la democracia a Venezuela y compromete su apoyo a la presente propuesta en defensa de la libertad y de los valores del Sistema Interamericano.

Statement of the @OAS_official General Secretariat on United States proposal of democratic transition framework for #Venezuela. #OEAconVzlahttps://t.co/UID7sDtLSY pic.twitter.com/jj16ymdn9T

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 31, 2020