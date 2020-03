Así lució Barquisimeto en el día 14 de cuarentena colectiva #31Mar

View this post on Instagram

Luego de 14 días de cuarentena colectiva, las calles del este de Barquisimeto lucen desoladas, el centro de la ciudad registra un poco más de movimiento de personas que salen en la búsqueda del pan de cada día. . Durante un recorrido realizado por Elimpulso.com por la ciudad, se evidenció que este martes las paradas del Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto (Transbarca) estuvieron completamente llenas ante las pocas unidades de transporte público que circulan por la falta de gasolina. . En las calles y avenidas la escena que más se repite es la de personas con bolsas en las manos caminando, otros esperando busetas que los transporten a sus casas, mientras por otro lado la soledad reina en el boulevard de la avenida 20, la mayoría de los locales permanecen cerrados en cumplimiento al decreto de cuarentena. . Texto y video: Enrique Suárez Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Venezuela #Cuarentena #COVID-19 #Coronavirus #barquisimeto #Lara #información #News #Noticias #ElImpulso #31Mar