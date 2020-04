Asdrúbal Oliveros: Venezuela es uno de los países más vulnerables para enfrentar el Covid-19

Venezuela en estos momentos, es uno de los países más vulnerables desde el puno de vista económico y no cuenta con recursos líquidos en divisas, para poder diseñar un paquete que permita que sus ciudadanos se queden en sus casa o que ayude a sus empresas, que se han visto forzadas a cerrar sus puertas a poder tener mejoras en sus flujos de caja.

El planteamiento lo formula el economista y socio director de Ecoanalítica., Asdrubal Oliveros, quien señala que una buena cantidad de países del mundo que han sido afectados por la pandemia del Covod-19 , independientemente de su tamaño., están diseñando paquetes de estímulos para apuntalar sus economías y para permitir que la fuerza laboral se pueda quedar en casa y no aumentar las tasas de contagio, señalando como ejemplo países como Perú, Estados Unidos, Sudafrica, Polonia, Indonesia, donde diseñan medidas de paquetes para enfrentar esto.

Advierte que para Venezuela este es un gravísimo problema, que nos ubica en el grupo de los países más vulnerables del mundo, en partes porque “es una mezcla de corrupción, de malas políticas económicas, de mal diseño institucional, que en esencia lo que hizo fue que una de las mayores bonanzas que tuvimos en nuestra historia, se acabó y no nos dejo nada; de hecho hoy la economía venezolana es mucho más pequeña que cuando arrancó el chavismo, por eso se dice que todo ese boom petrolero que nosogtros recibimos a partir del año 2004 y que probablemente sus efectos se prolongaron hasta el 2012, cuando aún se tenían ciertos elementos de ese boom o de ese ciclo largo, se esfumaron desde el 2013 en adelante, entonces somos una economía pequeña, pobre, sin ahorros en divisas y por supuesto sin la capacidad de poder diseñar paquetes de estímulos verdaderamente”, asegura el especialista.

Señala que algunos podrían decir que el Gobierno ha hecho algunos anuncios, indicando que la pregunta es ¿Cuánto de eso que se anunció efectivamente incluyen recursos líquidos en una moneda dura, para que efectivamente bajen los incentivos hacia una empresa o a que alguien no salga a trabajar o a que la economía no se hunda más?

“No hay recursos líquidos, pero peor aún, no hay recursos líquidos para poder hacer grandes inversiones en nuestro precario sistema de salud, en material médico quirúrgico, medicinas y dependemos de la ayuda internacional, de la solidaridad internacional, y es muy triste estar en esas condciones”, aseguró Oliveros.

Los problemas cotidianos

Asegura que Venezuela tiene unos gravísimos problemas de cotidianidas, al margen de Covid-19, por supuesto sin quitarle la gravedad a la pandemia, pero no hay combustible y esto refleja en primer lugar la destrucción de nuestra industria petrolera, Venezuela no solo producía la gasolina para el consumo interno, sino que exportabamos excedentes de gasolina, mientras que en este momento lo que se produce en combustible es mínimo, abastece a lo sumo pequeñas ciudades y Caracas y se depende de la importación, y para hacerlo se requiere de recursos, en primer término, y no hay plata, primero porque no hay mecanismos de ahorro y segundo, porque dependes de la exportación de parte del crudo, cuyo precio ha caído brutalmente, y ya para esta fecha los precios de la cesta venezolano no son competitivos.

Advirtio que es necesario que la gente tenga claro, que los países se preparan para coyunturas extraordinarias, en las economías hay coyunturas extraordinarias, emergencias, en donde tú apelas a tus ahorros y tus reservas.

“Pero el hecho de que nosotros en este momento no tengamos absolutamente nada, ubica a Venezuela entre los países más vulnerables del mundo para enfrentar la crisis de Coronavirus y y por eso es que urge una solución al tema político para que puedas tambien lograr destrabar el problema económico, que insisto esto no es nada más el diseño de medidas económicas que necesitamos, sino la entrada de recursos frescos en divisas que no tenemos, para resolver temas medulares, como el combustible, el tema de salud, las importaciones de insumos básicos para industrias que ayuden como la farmacéutica, insumos higiénicos, para poder mantener a la gente en su casa, ya que mantener a la gente por largo en sus hogares le tienes que hacer transferencias de dinero, pero sustanciales que no generen una presión inflacionaria y les permita tener los incentivos necesario para permanecer en el hogar”, dijo el especialista en circuito Éxitos.