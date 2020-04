Son Titulares miércoles 1 de abril de 2020 #1Abr

EE.UU. llama a un amplio gobierno de transición de Venezuela

Maduro rechaza propuesta para un gobierno de transición.

Portugal, Austria, y más países reciben con beneplácito plan para conformar un Consejo de Estado en Venezuela

Abrams: Propone que tanto el Sr. Maduro, que se ha aferrado al poder, como Juan Guaidó, el presidente interino, se hagan a un lado para que la Asamblea Nacional de ambos lados puedan crear un Consejo de Estado para servir como la transición

Abrams: EEUU no apoya a ningún partido político en particular en Venezuela. Apoyamos el retorno a la democracia y creemos que todos los partidos, incluido PSUV, deberían poder competir en igualdad de condiciones en elecciones libres y justas

Abrams: Estados Unidos reconocerá los resultados de una elección libre y justa, sin importar qué partido gane; a lo que nos oponemos es al abuso del poder del estado que le permite a una de las partes gobernar indefinidamente

Estados Unidos hará lo posible por capturar a Nicolás Maduro Moros

Maduro instaló arbitrariamente un supuesto “Consejo de Estado” sin la Asamblea Nacional

Anuncian 8 nuevos contagiados de covid-19 y ya suman 143 casos en Venezuela

Guanipa: Maduro miente sobre el número de casos de Covid-19 en el país

Alcalde Elías Sayegh confirmó siete casos positivos de coronavirus en El Hatillo.

Esta semana la manera de contar casos en Venezuela son confusos y difieren en casi todas las oportunidades entre el reporte de voceros de Nicolás Maduro y los reportes de gobernadores de los estados donde se presentan nuevos casos.

EEUU propone transición sin Maduro ni Guaidó en Venezuela a cambio de levantar sanciones

Guaidó agradece a EEUU su respaldo para formar un «Gobierno de emergencia»

Guaidó: Consejo de Estado estará conformado por quienes garanticen estabilidad y gobernabilidad

Consejo de Estado se declara en emergencia ante pandemia

Nazareno de San Pablo recorrerá las calles de Caracas en el Papamovil

Clíver Alcalá, se declaró inocente ante la justicia estadounidense por los cargos de conspiración al narcotráfico.

Periodista Carla Angola denuncia hostigamiento del régimen contra residencia de sus padres

Tarek William Saab, fiscal del regimen de Maduro, anuncia citación a Juan Guaidó, presidente de la AN y (e) de Venezuela para que rinda declaraciones ante Ministerio Público

Guaidó rechazó la citación de la Fiscalía chavista: Ni siquiera tiene funciones.

Ortega Díaz asegura que Guaidó no debe comparecer ante ninguna citación

Guaidó a Maduro: Ya tu gente está sacando cuentas ¿Tun tun

Guardacostas “Naiguatá” zozobró tras colisión con un buque el portugués “Resolute”, cerca de la isla La Tortuga

Maduro denuncia que un buque pirata de turistas atacó y hundió una embarcación de la Armada

Se registró explosión en tanque de almacenamiento de mejorador de crudo en Petropiar

Cerraron por protestas por falta de gasolina, la autopista Gran Mariscal de Ayacucho

Mérida, Táchira y Trujillo sufrieron caída de los servicios de Cantv por corte de fibra óptica

Comercios laborarán hasta el mediodía en Zulia

Analistas: EE.UU. aprovecha que Maduro está “fuera de combate” para forzar su quiebre

Elliott Abrams: Para los EEUU, guaido es el presidente hasta que haya un arreglo legítimo

Pompeo va con todo: Maduro jamás podrá gobernar Venezuela de nuevo

Rocío San Miguel califica como “tentadora” la propuesta de EE.UU. a sector militar de Venezuela

Capriles: ¡Es contigo Maduro! ¿Cómo hace el que debe salir para ganarse el sustento a diario?

Johnson & Johnson proyecta vacuna contra coronavirus para principios de 2021

Pequeños comedores en Bolívar mantienen puertas abiertas para ayudar a los más vulnerables ante la pandemia

Con calles vacías y sin público San Cristóbal celebrará 459 años de fundada

Fiscalía de Estados Unidos también señala a Hugo Chávez como narcotraficante

Colegios intentan salvar el año escolar a través de las tareas a distancia

Distribución de gasolina no llega al 1% en Venezuela

Fedeagro: Sin gasolina no hay comida, se están perdiendo las cosechas en el campo

Sector agroalimentario de Lara recibió algo de combustible

Rubio: En Venezuela hay un conflicto entre la AN y una mafia ilegítima

Pompeo espera que Maduro tome en serio propuesta de EEUU

Mike Pompeo: Una vez que se celebren las elecciones presidenciales libres y justas, todas las sanciones serían levantadas

Mike Pompeo: “Guaidó absolutamente podría ser candidato en unas elecciones presidenciales. Creo que es el político más popular en Venezuela en este momento”

Mike Pompeo: “Cuando se trata de asistencia humanitaria, esos bienes no están sancionados nunca por EEUU. No hay prohibición sobre trasladar asistencia humanitaria a países bajo regímenes de sanciones”

Padrino López podrá continuar en su cargo durante un eventual gobierno de transición.

Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano, asegura que el 75% de los comandantes de las regiones integrales de la FANB no tienen sanciones, lo que podría ser un “elemento muy tentador” para asumir un nuevo mando en los militares.

Abrams: En 9 o 12 meses se podría conformar un gobierno de transición en Venezuela

Arreaza responde a EE.UU.: No hay ninguna posibilidad de que Nicolás Maduro acepte un gobierno de transición

Fiscalía confirma dos casos de coronavirus en fiesta en Los Palos Grandes. Armas, drogas y 17 detenidos tras allanamiento durante fiesta en Los Palos Grandes en plena cuarentena.

Twitter restringe la cuenta de propenda de la Fiscalía de Maduro

Guaidó, “Me comuniqué con Mike Pompeo, para agradecer el respaldo de EE.UU. a la conformación de un Gobierno de Emergencia y Consejo de Estado para resolver la crisis, Es momento de crecernos: estamos dando los pasos correctos para salvar a Venezuela, Ahora, tal como escribí ayer, que el usurpador asuma su responsabilidad y acepte la oferta que le ha hecho la comunidad internacional

Caricuao. Protesta para exigir a Hidrocapital el suministro de agua

Denunciamos arremetida de grupos de la dictadura de Maduro en la vivienda de los padres del periodista venezolano, Alberto Rodriguez Palencia, director de AlbertoNews.com

Espacio Público exige cese de amenazas e intimidaciones hacia familiares de Carla Angola y AlbertoNews

Delsa Solórzano denunció violación de DDHH a 13 diputados

El suplicio por agua y combustible obliga a desafiar una cuarentena con hambre

Falta de efectivo, salvoconductos y gasolina impide a médicos, enfermeras y vigilantes llegar a los hospitales

Falta de gasolina en Venezuela pone en riesgo despacho de alimentos en crisis de coronavirus.

Fedeagro: «El problema más grave ahora es el combustible, no el coronavirus».

Contrabando de gasolina, el principal delito en tiempos de cuarentena

Director reconoce primer médico infectado por coronavirus en el HUC

Producción de crudo de Venezuela cae a mínimo histórico.

CIDH: Venezuela está en extrema vulnerabilidad humanitaria

Omar Barboza: Régimen utiliza emergencia mundial para aplicar al pueblo mayor control y represión

Requesens cumple 602 días secuestrado y aislado por gobierno de Maduro

Ruy Medina: Lara cuenta con solo 12 camas para enfermos del coronavirus en sus UCI

Denuncian detención de miembro de Movimiento Vinotinto en Lara

Médicos en Venezuela deben fabricar sus propios tapabocas para no contagiarse de COVID-19

Diario de los Andes seguirá informando de manera independiente pese a pintas de la “furia bolivariana” en casa de su editor

OPS: Aislamiento social debería extenderse mínimo hasta finales de abril

GNB agrede a profesional de la salud en el Zulia por grabar cola para surtir gasolina

“Si no produces, no cobras y si no generas dinero entonces cómo comes en cuarentena”

Simonovis: Manuel Noriega terminó capturado y lo mismo le pasará a Maduro

Las llamas consumen el primer parque nacional de Venezuela: el Henri Pittier

Provea: Estado venezolano incumple recomendaciones de la OMS sobre el COVID-19

Al negarse a articular esfuerzos con toda la sociedad, gobierno venezolano incumple las recomendaciones de la OMS sobre el Covid-19

Los precios del crudo latinoamericano cayeron esta semana al más bajo en más de dos décadas, lo que significa que un barril de petróleo venezolano ahora vale menos que el costo de producción.

La licencia especial del gobierno de EE. UU. que permite a Chevron hacer negocios con PDVSA a pesar de las sanciones a la empresa estatal vence el 22 de abril.

Dólar: 80.945,72Bs/$ / Promedio Paralelo: 87.758,89Bs/$

Reservas: 6.936MM$

Cesta Venezolana: 15,92$

Casos globales de COVID-19: 785.558, Muertes globales por COVID-19: 37.826, Recuperados globales de COBID-19: 165.659

Mike Pence, informa sobre al menos 770 nuevas muertes en últimas 24 horas, ello hace que EEUU supere la cifra de 4.000 muertes por coronavirus.

Francia registra récord de 499 decesos por coronavirus en 24 horas

Italia 837 muertos en las últimas 24 horas.

España 849.

New York 332 nuevas muertes.

Nueva York se acerca a los 76.000 casos y sobrepasa las 1.500 muertes por coronavirus

Ahora la tasa de letalidad se eleva al 2.13%

EEUU, cerca de convertirse en el tercer país con más muertes por coronavirus

Preocupa que el segundo país que más casos ha aumentado en el mundo sea Argentina, quien hoy experimenta un pico con 146 nuevos casos.

ONU pide 2,5 billones de dólares para los países en desarrollo por la pandemia

Mexico está en la cuarta posición de países con más contagios reportados con 101 nuevos casos.

Aunque hoy Brasil sea quien lidera la región con la mayor cantidad de casos (4.661) está muy por debajo de los niveles de otros miembros de la región con solo 31 nuevos casos reportados.

Almagro: Plan de conformar un Consejo de Estado para la transición en Venezuela constituye una propuesta válida

Colombia rehabilitó el canal humanitario

Trump advirtió a estadounidenses que las próximas dos semanas serán “muy, muy difíciles”

Colombia saluda la conformación de un Consejo de Estado en Venezuela para lograr la recuperación de la democracia

Colombia pide ayuda a la OPS por contaminación del aire proveniente de Venezuela contaminando a Cucuta.

87% de los estudiantes del mundo están sin clases debido al coronavirus

Chevron tiene participaciones en cuatro empresas conjuntas de petróleo y gas con PDVSA. El proyecto de petróleo pesado Petropiar en el cinturón de Orinoco y Petroboscan en el oeste de Venezuela representan la mayor parte de la producción de la empresa en Venezuela, con alrededor de 180,000 barriles por día (bpd).

“Todos los contratos y procesos de adquisición de (la empresa conjunta) Petropiar se han cancelado y se han dado instrucciones para hacer lo mismo en Petroboscan”, dijo una de las fuentes.

Dueño de cruceros en el Caribe alertó que más personas pueden morir si no consiguen atracar

secretario general de la ONU: La pandemia de COVID-19 es la peor crisis global desde la Segunda Guerra Mundial,

La OMS se dirigió a los líderes de los países del G20. El mensaje: debemos luchar, unirnos e iluminar.

Políticas de Bolsonaro no reciben apoyo de Brasil

Serie española “La casa de papel” regresa en medio de la cuarentena

Prestigiosas universidades del mundo ofrecen cursos gratis y en español

Pixar ofrece cursos de animación en línea gratuitos

Al día miércoles 1 de abril de 2020

