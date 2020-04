Defensores de DDHH desestiman cargos contra Henderson Maldonado

El abogado Henderson Maldonado, defensor de los derechos humanos en el estado, fue liberado este miércoles con una medida cautelar de presentación cada 30 días tras ser detenidos arbitrariamente por grabar a los pacientes renales en los alrededores del Destacamento 121 de la Guardia Nacional mientras los enfermos renales de la entidad intentaban surtir combustible para seguir con sus tratamientos.

A propósito de esto la defensora de los derechos humanos y fundadora del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del Estado Lara, Nelly Cuenca desestimó los cargos que le fueron imputados a Henderson Maldonado y denunció la intención de la fiscalía de no presentarlo cuando debian para precisamente no realizar la audiencia y dejarlo detenido. “Gracias a la presión ejercida por todos los defensores de derechos humanos tanto dentro como fuera de Venezuela, Henderson fue liberado, porque no tenían que imputar. Esos cargos no tienen razón de ser pues los testigos vieron quienes usaron la violencia”, dijo Nelly Cuenca a Elimpulso.com

La defensora de derechos humanos en Lara aseguró que Maldonado “actuó como dicta las premisas para quienes trabajamos y defendemos los derechos humanos. Simplemente estaba documentando lo que estaba ocurriendo en el momento y por eso fue que lo detuvieron como si ese fuera un delito”, dijo Cuenca.

Nelly Cuenca acusó directamente como responsable de esta “detención arbitraria”, al coronel del Comando 121, Franklin Meléndez por haber golpeado y vejado al abogado Henderson Maldonado a quien además le fue robado su celular .

“Lo militares deben estar conscientes que los delitos de lesa humanidad no prescriben. No puede ser que por tener un arma en la cintura quieran ir en contra de todo aquel que piense distinto”, dijo Cuenca.

Cuenca aseguró que como Maldonado, todos los defensores de derechos humanos trabajan por los derechos de las personas sin distingo de ideología o credo. “Cuando se meten con un defensor de Derechos Humanos, se meten con todos. Nosotros no defendemos los derechos humanos un solo sector, cuando trabajamos lo hacemos por todos. El día que este régimen caiga y a ellos le violen los derechos humanos también los vamos a defender, porque esa es nuestra naturaleza”.

“Iba a ser un preso muy incómodo para el régimen”

Nelly Cuenca informó también que la campaña emprendida a través de las redes sociales fue parte importante para la liberación de Maldonado. “Henderson iba a ser un preso muy incómodo para el régimen ya que su detención se produjo en medio del clamor de los enfermos renales que bastante trabajo están pasando para poder continuar con su tratamiento. De igual forma desde el mismo día de la detención pusimos en marcha una campaña a través de las redes sociales por la liberación de Henderson, que fue apoyada por defensores de derechos humanos a nivel nacional e internacional”.

Movimiento Vinotinto emprenderá acciones contra agresores de Maldonado

Por su parte Manuel Virguez abogado y coordinador regional del Movimiento Vinotinto rechazó la detención de Maldonado la cual calificó como “arbitraria” al tiempo que denunció las torturas y los tratos inhumanos y degradantes en contra del abogado defensor de los derechos humanos en Lara.

“En los proximos dias vamos a ejercer denuncias y acciones legales en contra de los funcionarios que maltrataron a Henderson Maldonado y aunado a eso debemos decirle al gobierno que cuando tocan y se meten con un defensor se meten con todos los defensores de los derechos humanos del país y del mundo. Nosotros ratificamos que defender derechos humanos no es un delito”, dijo Virguez a Elimpulso.com

Provea condena agresión y detención arbitraria de Maldonado

A través de una nota de prensa el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) condenó la detención y los maltratos a los que fue víctima Henderson Maldonado tras su detención arbitraria el pasado martes en las inmediaciones del Destacamento 121 en Barquisimeto.

Provea rechazó las agresiones propinadas por el coronel Franklin Meléndez quien acusó a Maldonado de “querer vender el país a los Estados Unidos”, actitud que forma parte de “una estrategia de persecución y agresión contra los defensores de Derechos Humanos en Venezuela”.