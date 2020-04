Transportistas en crisis por no poder trabajar durante cuarentena #2Abr

El presidente del Sindicato Automotor del estado Lara, Giovanny Peroza, manifestó en una entrevista realizada por Elimpulso.com, que el sector transporte se encuentra en crisis por no poder prestar sus servicios durante la cuarentena colectiva.

“Hubo reunión en Caracas donde nos informaron que la única operadora que iba a circular era Transbarca y que los que tuviera Yutong a gas tenían que ponerse a la orden de ese sistema de transporte”, informó.

Agregó que aunque entienden las medidas de seguridad tomadas por las autoridades para evitar la propagación del COVID-19, los transportistas viven de lo que producen a diario, por lo que ante esta situación no están generando ingresos para el sustento de sus familias.

“Nosotros si nos salimos a trabajar no hay para comprar la comida ni medicinas y nuestra situación es fuerte. En esa reunión con el Órgano Superior de Transporte se comprometieron a mandar cajas CLAP y un aporte a socios y avances pero no he hemos tenido respuestas”, afirmó.

Señala que en la entidad son más de 2.500 transportistas asociados al Sindicato Automotor que se están viendo afectados.

“Quizá algunos por la misma desesperación que tienen por buscar el sustento han salido a trabajar con el poco combustible que les quedaba, pero las autoridades están realizando operativos y a quien vean trabajando los mandan a sus casas”, dijo.

Sobre la escasez de gasolina y ante rumores de que estaría revendiendo, detalló que “ese rumor está en la calle, hasta los momentos ningún transportista nuestro ha puesto la denuncia de que haya comprado a un precio superior al estipulado. Dicen que la están vendiendo a un dólar el litro, no me consta pero eso están diciendo”.

