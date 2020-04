José Gregorio Zaá: Operación “tun tun” demuestra que Maduro tiene miedo

La Operación tun tun, que es una forma muy alegre para denominar una arreciada represión contra la oposición democrática, demuestra que Nicolas Maduro tiembla de miedo, porque cada día está más cercado por la crisis que él mismo ocasionó.

Así lo declaró José Gregorio Zaá, secretario político regional de Voluntad Popular en el estado Lara.

Esa crisis, expuso, que se manifiesta en la hiperinflación más alta del mundo, la falta de los servicios básicos, especialmente energía eléctrica y combustibles, la caída de la producción petrolera y la quiebra de Pdvsa, así como la huida de más de cinco millones de venezolanos, en gran parte de profesionales muy capaces, ha alcanzado una magnitud nunca vista en el mundo, ya que Venezuela figuraba como uno de los principales países de Latinoamérica y hoy ha llegado a estar por debajo de Haiti, que era el país más pobre del continente.

Ahora, cuando la situación sanitaria venezolana se encuentra en su peor situación, tenemos la amenaza del coronavirus, que se ha rezagado; pero, que no queremos que se aparezca con su vertiginosa peligrosidad, porque no hay camas en las Unidades de Cuidados Intensivos para atender una emergencia nacional, claro está, porque este régimen no se ocupó nunca del sistema de salud pública, lo que explica que miles de médicos se hayan ido del país.

Maduro le ha transmitido su miedo a los cuerpos de seguridad, al punto que se le está impidiendo a la gente del pueblo expresar su descontento.

El tun tun, con el cual Maduro amenaza a la oposición, no es el toque de puerta amable, sino el que amenaza con la paz de los sepulcros, porque precisamente en el momento más crítico que vive el país y a Maduro se le acabó la maniobrabilidad, se está atemorizando a la ciudadanía, porque la mayoría de ésta está exigiendo un cambio para resolver la crisis, destacó.