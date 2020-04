Girot: Para evitar tragedias en plantas de Pdvsa hace falta un cambio urgente de directivos

La noche de este 31 de marzo, un nuevo suceso tuvo lugar en la planta de Petropiar, ubicada en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui. Fue el segundo en el mes, pues el pasado 10 de marzo se registró una fuga de azufre en las instalaciones.

Según Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), los hechos ocurridos son indicios de un evento de mayor magnitud, por el deterioro de todas las plantas de tratamiento de la industria, lo cual -aseguró- es responsabilidad de quienes la dirigen.

Girot comentó que se produjo una explosión en el tanque 010 de almacenamiento de hidrocarburo, lo cual era algo que “se veía venir” debido a las fallas operativas que este presentaba desde hace algún tiempo.

Detalló que al contenedor no le funcionaban las pantallas de visualización del nivel y un presunto derrame provocó el estallido. Acotó que aunque los mismos trabajadores habían estado alertando del problema no fueron escuchados.

“Petróleos de Venezuela (Pdvsa) es una olla de presión. Ninguna planta del país reúne las condiciones óptimas para operar, todos sus tanques se encuentran en estado crítico, las tuberías y válvulas presentan fallas, no existe la confiabilidad de los procesos y si no se hacen los correctivos necesarios todo irá estallando poco a poco y no solo perjudicará a trabajadores sino a las comunidades cercanas”, señaló.

Insistió en que “para lograr la recuperación de la industria y evitar tragedias como la ocurrida el 25 de agosto de 2012 en la Refinería de Amuay, estado Falcón, no solo hace falta una inversión millonaria, sino también un cambio urgente de directivos, pues a su juicio, han sido éstos quienes han permitido el declive de la industria petrolera, tratando de ocultar lo que realmente sucede dentro de las plantas, además de encargarse de descalificar a los trabajadores que denuncian los problemas”.

Rechazó que las explosiones y otros acontecimientos dentro de la empresa hayan sido calificados como “chispitas” y “daños mínimos” por quienes la dirigen.

