OPINIÓN Reflexión en positivo: Hacederos creativos #2Abr

Afortunadamente y para el bien de todos los venezolanos somos raza especial son pocas cosas que nos amilanan siempre conseguimos la luz al final del túnel y la salida airosa donde los demás están atrapados y no ven la luz.

El venezolano es creativo funcional sabe salir de los atolladeros por fuerte que sea el pichaque así como aprendió a distinguir quienes son los taimados y por que se deben mantener distanciados de los que aplican la ley del menor esfuerzo de quienes soplan y hacen botellas y logran salir de la pobreza a la abundancia y opolencia sin ningún escrúpulo, actúan como un tsunami llevándose por delante a todo aquel que se les atraviese y el que no se atraviesa también porque debemos pensar en los aproximadamente diez millones de personas que no pueden hacer sus tres comidas diarias incluyendo pequeños hijos que suplican por lo que sus padres no le pueden dar, mas los seis millones de la estampida no fue porque quisieron, ni tampoco por que se atravesaron a tanto codicioso que no tienen forma ni manera de llenar el buche.

Bueno ese es el menú del día tanto los medios internacionales y algunos de esta patria relatan en sus páginas estas tristes noticias que no benefician a nadie y causa pena ajena y da dolor y vergüenza ver a la patria en la picota de el mundo desacreditada por culpa de un pequeño grupo que se encuentra divorciado de nuestra realidad al extremo de no pensar en sus hogares ,esposas ,hijos ,nietos, padres, hermanos y el amor por su país y al desprecio que nos han sometido por la avaricia sin medida.

Nuestro país está sometido al mas alto desprecio por unos pocos indolentes que parecen disfrutar el dolor ajeno y sus descendientes tristemente manchados para el resto de sus vidas, por esos inocentes descendientes que Dios exonere de culpas porque no hay que dudar que muchos de ellos no tienen velas en ese entierro y mis votos porque esas familias inocentes Dios los proteja y les enseñe el camino de la verdad ,la honestidad , la decencia y les haga entender que Dios nos envió a servir no a destruir ,a hacer y no a j….

Todos roguemos a Dios que encontremos el camino lo más rápido posible primero para salir de este virus chino que hasta hoy no sabemos cuanto dolor traerá, cuantas vidas terminará,cuantas lágrimas hará derramar y ha colocado al mundo bajo una incertidumbre no merecida pero seguimos confiando que de esto saldremos con disciplina lo estamos combatiendo y terminará antes de que salga este escrito y todos celebraremos la erradicación porque Dios y la Divina Pastora siempre están con nosotros y mas pronto que tarde volveremos a la normalidad,cada quien a lo suyo con toda Fe y con un sólo rumbo nuestro país nuestra querida Patria pensando en su refundación pensando en positivo concientes de que es obligación y que ya el mal esta hecho y hay que trabajar,producir y no perder tiempo en hechos consumados y como productores debemos sentirnos entusiasmados, respetando y que nos respeten los espacios.Como dijo Miguel Ángel zapatero a su zapato.

Y la guitarra para el músico, siguiendo el ejemplo de los ganaderos y agricultores que actúan como los músicos del Titanic se están hundiendo y siguen tocando igual aplica para sector privado el industrial. Cada día debemos pensar que lo peor ya pasó y que es el verdadero luchador venezolano que ya conocemos y sin duda será el principal soporte para la pronta recuperación. No desmayemos somos muchos lo que estamos en esta tónica y sumado a que jamás piensan en perjudicar a otros para surgir, es el trabajo honesto el que Dios protege y la justicia ampara.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]