Al menos mil venezolanos repatriados están ‘atrapados’ y hacinados en Táchira #6Abr

El puente Las Tienditas y el Terminal de Pasajeros de San Antonio están abarrotados de venezolanos que están regresando al país, luego de perder sus empleos en Colombia, a consecuencia de la pandemia por el nuevo coronavirus, según denuncian a través de redes sociales.

El portal web de El Nacional hizo pública una denuncia junto a videos que publicó la periodista Indiana Chirinos, Directora de Contenidos de NTN24. En la denuncia, expresa que hay al menos 1000 venezolanos en condiciones infrahumanas y varados en el puente Las Tienditas, el cual conecta al Estado Táchira con el Norte de Santander.

Expresa también que las personas allí apostadas no estarían recibiendo alimentos, medicinas, ni tienen las condiciones higiénicas necesarias para evitar el contagio de Covid-19. Además, no pueden continuar su viaje, por cuanto primero se les debe realizar la prueba de despistaje del nuevo Coronavirus, sin embargo la máquina que lo realiza está dañada.

“La máquina está dañada o, al menos, eso es lo que les dicen del lado de Venezuela y mientras tanto todas esas personas están juntas sin las condiciones de higiene necesarias. No tienen agua, no tienen baños y no reciben alimentos. ¿Qué oportunidad habrá para ellos?”, cuestinó la periodista.

#LoUltimo/ ASÍ LOS TIENEN del lado venezolano en el Puente de Tienditas! Algo más de mil nacionales cruzaron frontera para regresar a #Venezuela por pérdida de empleos en #Colombia No podrán seguir si no hacen examen #coronavirus (Abro hilo) pic.twitter.com/3G49NAJfK7 — Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) April 6, 2020

Terminal de San Antonio del Táchira

Por otra parte, se difundió en las redes sociales un video de una de las personas que está en el Terminal de San Antonio del Táchira, a la espera de los autobuses para volver a sus ciudades de origen, en el cual se muestra una importante aglomeración de personas, con tapabocas haciendo fila.

El periodista Sergio Novelli publicó en sus cuentas de Instagram y Twitter un video que se ha hecho viral, que detalla la situación en dicho terminal, descrita por uno de los venezolanos que regresó y se encuentra en el lugar.

El sujeto afirma que en el sitio hay alrededor de 1000 personas y describe que no reciben alimento, ni agua; duermen aglomerados en uno de los andenes del terminal, pese a la pandemia y no tienen acceso a baños. “llenan un bus, sacan un video de cuando la gente se monta, le dan una vuelta al terminal y regresan. Es un tema político”, dijo el hombre, quien no se identifica.

Destacan también que el gobierno colombiano los atendió bien en cuanto al traslado y alimentación hasta Cúcuta, incluso con la realización de los test par aCovid-19, al cual resultaron negativo. Esas personas, aseguran, tienen entre dos y tres días en el Terminal de San Antonio.

Así se encuentra desde este domingo la situación en Terminal de San Antonio del Tachira, donde han llegado centenares de venezolanos, muchos de ellos desde Colombia. pic.twitter.com/qHdbXCsV18 — Sergio Novelli (@SergioNovelli) April 6, 2020