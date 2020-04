Difuntos en Carora no pueden ser trasladados hasta el cementerio por falta de gasolina

Las funerarias en el municipio Torres quedaron excluidas en la prioridad para equipar de gasolina sus flotas de vehículos.

Las autoridades no previeron la importancia que reviste este sector destinado a la movilización de difuntos desde las funerarias o de la morgue hasta el cementerio, donde se les da sepultura.

Funerarias en Carora, constituidas bajo la figura de cooperativas, elevan su queja para que los tomen en cuenta y sus coches sean incluidos para el llenado de combustible, que les facilite la prestación del servicio.

En el caso de la funeraria Santo Domingo Brasil, manifestaron estar atados de pies y manos para cumplir con el traslado de los difuntos tanto afiliados como particulares hasta su última morada, debido a la restricción de gasolina de la que solo se surten los sectores salud, alimentación y cuerpos de seguridad, ante el decreto de cuarentena por el coronavirus, que les imposibilita movilizar sus coches fúnebres.

Sonia Castillo, empleada de dicha funeraria, indicó que durante la activación de la cuarentena han fallecido varias personas de sus afiliados logrando cumplirles tan solo a algunos el respectivo servicio.

Lamenta que por imperiosa necesidad uno de los difuntos fue sacado por sus propios familiares en un vehículo particular hasta el cementerio.

La señora Castillo señaló que en este caso los familiares se molestaron porque no entienden el problema de la falta de combustible por el que atraviesa la funeraria, y aunque la gerencia ha hecho diligencias con la Alcaldía y la Guardia Nacional para gestionar gasolina y no detener los traslados de difuntos, asegura que le han dicho que ellos no son prioridad.

En este sentido, hace un llamado nuevamente a la alcaldía o algún ente gubernamental para que durante esta contingencia le habiliten un vehículo a la funeraria y puedan movilizar a los difuntos hasta el cementerio.