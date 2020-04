VIDEO Emblema MC, presente y futuro del freestyle venezolano #7Abr

El arte tiene infinitas formas de expresión, pero todas generan esperanza.

Y cuando un joven es quien emplea lo artístico en su vida, la esperanza se duplica.

Este es el caso de Eduar Madera, mejor conocido por su AKA como “Emblema MC“. Un adolescente venezolano de 15 años de edad que comenzó a hacerse viral en las redes sociales luego de que los usuarios empezaran a admirar su gran habilidad y talento al momento de improvisar.

El freestyle y la improvisación es un estilo de vida que forma parte del género del hip-hop. Emblema MC conversó en exclusiva con Elimpulso.com y contó cómo ha sido su proceso de crecimiento artístico, desde sus comienzos hasta la fecha.

El ‘boom’ mediático se dio luego de compartir en su cuenta de Instagram un freestyle bastante peculiar y oportuno. Rimó durante 3 minutos sobre cómo sería una pandemia como la que existe actualmente del COVID-19, pero dentro de 100 años.

Fue una improvisación repleta de ingenio, fluidez, coherencia, flow y punch line. Esto hizo que uno de los mayores referentes de las rimas, como Residente, compartiera el video de Emblema MC en su cuenta de Instagram, lo que sirvió aún más como catapulta para elevar y mostrar -de manera merecida- el talento del adolescente venezolano.

Pero no todo empezó allí. Desde antes, referentes del rap en español como Akapellah, Apache y Mcklopedia (entre otros) seguían de cerca el talento de Emblema MC.

“Crecí escuchando gente como Vico C y Calle 13 que me motivaron a hacer esto con lo que me identifico ahora. Es un proceso que ha sido mágico (…) personas cuyos discos tenía almacenados en mi gaveta, como Residente, en este momento están apoyando“, contó Emblema MC.

También habló sobre su enfrentamiento contra la leyenda del freestyle venezolano, Mcklopedia: “Fue un momento muy significativo en mi vida, ese día rompimos esquemas de edades y tiempo”.

Como joven y como artista, los sueños están presentes en él: “Mi sueño es dejar a Venezuela en alto, quiero representar al país, que nuestra bandera ondee en todas las latitudes (…) lo hago también por los míos“, agregó.

Y sí, continúa confiando en Venezuela: “Quiero para mi país lo que quiero para los míos, que es lo mejor del mundo“.