Jesús seguirá siendo el Rey de Reyes. ¡No hay virus que lo detenga! #8Abr

View this post on Instagram

La Semana Santa no es el recuerdo de un hecho histórico cualquiera, es la contemplación del amor de Dios que permite el sacrificio de su Hijo crucificado para volver a la vida y al júbilo de su Resurrección. . Este año la Semana Mayor, será celebraba de forma diferente por la pandemia del coronavirus. Las misas, la veneración de imágenes y las procesiones están suspendidas. Las parroquias, por tanto, buscaron diferentes opciones para transmitir en vivo los eventos religiosos. Las redes sociales, la radio y la televisión serán sus principales aliados. . . Concepto y Producción: José Escalona Narración: Gisela Carmona Edición y Montaje: Lizzie Suárez Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #SemanaSanta#SemanaMayor #Coronavirus #Jesucristo #Resurrección #Noticias #información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #8Abr