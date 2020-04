Ante fallas de internet, régimen recurre a la TV y radio para clases a distancia #13Abr

Representantes del sector educativo han señalado que las clases a distancia son “inviables” ante las fallas de conectividad en el país. Este lunes Aristóbulo Istúriz afirmó que para continuar bajo esta modalidad utilizan la televisión y la radio, que son los medios “que más llegan” a la población.

“Usamos todos los medios pero fundamentalmente la televisión y la radio que son los que más nos llegan, esa es la verdad en Venezuela. Comenzamos con televisión y radio y usamos los otros elementos”, declaró Istúriz durante una entrevista en VTV.

Detalló que el lunes 16 de marzo pudieron iniciar bajo la modalidad a distancia porque han recurrido a todas las “estrategias y plataformas”.

“El día 13 de marzo se plantea la necesidad de la cuarentena y al mismo tiempo se inicia la suspensión de clases presenciales que no es la suspensión de clases. ¿Por qué pudimos arrancar el mismo día lunes las clases de manera no formal sino unas clases a distancia, no se ha dicho online, sino a distancia?, porque utilizamos todos los métodos, todas las estrategias y plataformas comunicacionales que nos permitan a distancia comunicarnos”, puntualizó.

“Los maestros en el interior comenzaron a usar estrategias extraordinarias, la valija viajera, el megáfono pedagógico, las carteleras, el maestro pueblo, mil estrategias creativas y se culminó el segundo momento pedagógico antes de Semana Santa”, agregó.

En este sentido, manifestó que este lunes 13 de abril inicia el “tercer momento pedagógico que debe finalizar entre últimos de junio y primeros días de julio”.

Istúriz también anunció que ya se encuentra disponible Biblioteca Digital “para todo el que la necesite” en el portal web del Ministerio de Educación.