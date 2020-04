Peseiro: Me gusta el juego ofensivo, pero quiero hacerlo con cabeza y sentido #13Abr

José Peseiro, técnico portugués que está al mando de La Vinotinto, concedió una entrevista a Meridiano, en la que destacó que su ideología de juego es ofensiva, por lo que intentará plasmarlo en la selección venezolana de fútbol.

“El modelo que más me gusta jugar es 4-2-3-1. Depende de los jugadores que tengamos, porque a mí me gusta un juego ofensivo, pero quiero hacerlo con cabeza y con sentido. Para ir a un Mundial no hay que especular en los partidos”, comentó Peseiro.

El estratega indicó que los técnicos tienen distintas filosofías de juego, pero que quiere poder armar un buen estilo de juego en La Vinotinto.

Con respecto a Yeferson Soteldo, jugador venzolano que destaca en el Santos de Brasil, mencionó que lo ha visto jugar mejor detrás del delantero, “pero como a todos los demás le pregunté si también le gustaba jugar en la banda, más pegado a la raya y así. Yo lo veo muy bien en cualquier posición de ataque”.

Por otra parte, contó cuáles son los dos aspectos más importantes para un jugador venezolano: “Jugar para la Vinotinto es más importante que jugar en un club, pese a ser descendientes de extranjeros tienen que sentir el amor por Venezuela. Lo segundo es tener la ilusión de jugar un Mundial”.