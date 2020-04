Protección Civil: Registrados más de 50 incendios solo en la Zona Metropolitana de Caracas

Más de 50 incendios forestales y de infraestructura se han registrado en las últimas 48 horas en la Zona Metropolitana de Caracas, de acuerdo con la información dada a conocer por el Viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Randy Rodríguez.

Precisó que en el día domingo se registraron 23 incendios forestales y de estructuras, afirmando que solamente en el estado Miranda se produjeron 37 incendios y 15 en el Distrito Capital, para un total de más de 50 incendios en el Área Metropolitana, que fueron atendidos a través del despliegue, tanto a pie como a través de los medios aéreos de la Guardia Nacional Bolivariana, indicando que siguen trabajando en un incendio forestal en el parque Macarao, trabajando intensamente hasta lograr controlar cada uno de estos incendios.

Admitió que en estos momentos por razones de la posición del sol, esta generando un alto riesgo de incendios de un 88%; sin embargo admite que llama la atención que las cifras que se están registrando, no se comparan con las de años anteriores, con incendios en diferentes partes de la ciudad, donde no se propicia la generación espontanea de los mismos, sino que parecieran provocados por la mano del hombre, generando el efecto calima, el hollin, haciendo un llamado a los agricultores sobre las quemas controladas con motivo de las siembras y las quemas de basura., señalando asimismo que no hay que olvidar que estamos en verano y hay que evitar al máximo situaciones que generen los incendios.

Señaló que en las últimas 48 horas han tenido una actividad bastante intensa con el problema de los incendios, agregando que también trabajan en el Plan Nacional de Desinfección en las áreas de alto riesgo en el marco de la emergencia sanitaria, con maquinarias, asperjadoras, operadores, unidades móviles con personal del Sistema Nacional de Riesgo con la finalidad de generar barreras para la bioseguridad y combate del Covid-19, afirmando que hasta el momento se le ha dado atención a más de 232 municipios en todo el país, en donde se han atendido muchos espacios en mercados, hospitales, triajes, edificios, indicando que todos estos esfuerzos están orientados a contener y mitigar el impacto del virus.

Insistió Rodríguez que en se debe mantener la cuarentena, que ha sido extendida por 30 días adicionales, calificando esta acción como un esfuerzo importante para salvar vidas; también en las medidas sanitarias de lavarse las manos frecuentemente, utilizar las mascarillas o tapabocas al salir, indicando a través de la televisión oficial, que lo más importante es quedarse en casa