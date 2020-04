VIDEO Maduro informó que la Milicia Bolivariana superó los 4 millones de integrantes #13Abr

View this post on Instagram

Este lunes 13 de abril, Nicolás Maduro informó desde el Cuartel de la Montaña, en Caracas, que la Milicia Nacional Bolivariana superó los 4 millones de integrantes. . “Declaro que hoy 13 de abril del año 2020 la Milicia Nacional Bolivariana está llegando a 4.156.567 milicianos incorporados, listos y prestos para la defensa de la Patria”, expresó Maduro en cadena de radio y televisión, celebrando además los 11 años de la creación del mencionado organismo. . “13 de abril día de insurrección cívico-militar popular en donde el pueblo puso en su lugar a los usurpadores, a los traidores a la Patria, a los que pretendieron imponer una tiranía, una dictadura, a los que de un plumazo disolvieron todos los Poderes del país, se abrogaron todo el poder como si fueran monarcas, pero se les olvidó un pequeño detalle: la unión cívico-militar el Poder Popular Cívico Militar”, recordó Maduro en cuanto a los hechos suscitados el 11 de abril de 2002. . Seguidamente, el líder del chavismo detalló que más de 300 mil fusiles y cohetería están “en manos de la milicia bajo conducción de la Comandancia estratégica operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. . Por otra parte, recalcó que al menos 300 mil milicianos se movilizan para cumplir con las tareas que le corresponden en cuanto a salud, alimentación (entrega de cajas CLAP), y “la defensa del territorio”. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: VTV . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Maduro #Milicias #FANB #Coronavirus #Covid19 #Pandemia #Salud #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #13Abr