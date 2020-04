Ketty Mendoza: Copei respalda la solicitud de los maestros venezolanos de pago en dólares

Su rechazó a que las políticas educativas impuestas por el régimen totalitario de Nicolás Maduro, incidan de manera directa en la crisis del sistema educativo nacional, deteriorando de manera progresiva y profunda la condición de vida y de trabajo de los educadores, expresó el partido demócrata cristiano Copei.

En efecto, la dirección nacional de la tolda verde lamentó que las acciones emprendidas por el Ministerio de Educación, afecten de igual manera a los alumnos en los distintos niveles del sistema educativo junto a padres y representantes.

“Ahora, se le suma el Covid-19, pandemia que toma a todos los trabajadores en una situación de desamparo. Sin protección médica, sin hospitales dotados, sin medicinas, con una inflación incontrolable y con salarios devaluados que nos coloca en el margen de pobreza crítica”, asegura Ketty Mendoza, miembro de la Dirección Nacional de Copei.

Rechazan que actualmente el salario de un docente venezolano se ubique entre 400.000 y 700.000 bolívares mensuales, con lo que apenas puede adquirir 1 kilo de queso y 1 paquete de harina de maíz precocida.

“Se burlan del profesional docente con el pago de un bono de 4.750 bolívares, que no alcanza ni para comprar una caja de fósforo. Estamos en presencia de un régimen hambreador, generador de corruptelas que abandonó a los docentes a su suerte, que no cree en la educación como vehículo para alcanzar el progreso”, indicó Mendoza, ex concejal de Chacao.

Ratificó que desde el partido Copei se respaldó la solicitud de la Federación Venezolana de Maestros de un pago en dólares a cada docente en el país.

“Necesitamos un país donde todos podamos convivir sin distingo de credos, razas, donde las organizaciones intermedias trabajen en función de un objetivo común donde la educación tenga como objetivo la liberación del hombre”, precisó Ketty Mendoza.

Ratifica que el partido presidido por Roberto Enríquez y respaldado por la Organización Demócrata Cristina de América se mantendrá luchando por la educación y los educadores para que juntos se reconduzca a Venezuela hacia la libertad y el progreso.