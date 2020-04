Alcalde de San Cristóbal: Debe detenerse la xenofobia contra retornados y darles condiciones dignas de alojamiento

El alcalde del municipio San Cristóbal, Gustavo Delgado aseguró que debe detenerse la “xenofobia interna” y el rechazo contra los venezolanos retornados en medio de la pandemia, al tiempo que exhortó al gobierno nacional a cumplir lo establecido en el decreto de emergencia sobre los protocolos y condiciones de alojamiento, ya que los planteles educativos no tienen los servicios básicos para albergar a estas miles de personas.

Delgado reconoció el esfuerzo que han hecho las autoridades nacionales para recibir a los venezolanos que retornan de Colombia, Perú, Ecuador y de otros países, y aseguró que en este momento se trabaja de manera coordinada ya que por razones humanitarias no es momento para rencillas ni diferencias políticas, sino de unirse en beneficio de los ciudadanos “son seres humanos, son nuestros hermanos que necesitan el apoyo de todos” expresó.

No obstante reiteró que las escuelas, liceos e instalaciones deportivas no son aptas para hospedar a estas familias, ya que no disponen de agua potable, energía eléctrica constante, baños suficientes, entre otras características mínimas para que los ciudadanos cumplan los protocolos de aislamiento en condiciones higiénicas óptimas y prevenir la propagación del coronavirus y otras enfermedades.

“La propuesta que hacemos es que, aquellas personas que están sanas y salen negativas sean llevadas de inmediato a su destino dentro del país, y quienes sean sospechosos o positivos para coronavirus, se le brinden lo que dicen los protocolos” reiteró el mandatario municipal.

Por ello hizo un llamado a las autoridades a que se evalúe el cumplimiento de lo que dice el artículo 16 del decreto de emergencia nacional, donde se indican las medidas a seguir con los migrantes retornados, y también que se revise si existe la posibilidad de movilizarlos hacia sus regiones de origen en Venezuela, y el albergue dentro de recintos militares que sí disponen de todos los servicios.

Sundde debe frenar aumento de precios en productos básicos

En otro orden de ideas Gustavo Delgado, alcalde de San Cristóbal, afirmó que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) debe hacer una revisión en los comercios formales e informales, ya que los productos han experimentado un incremento en sus precios de hasta 50% en solo unos días.

Dijo el alcalde de la capital tachirense que, es inhumano que en estos momentos de crisis mundial por el tema sanitario, los comerciantes abusen con los cobros de los alimentos, cuando las familias enfrentan tantas dificultades económicas.

Todos los servicios municipales activos

Agradeció Gustavo Delgado la labor de la Mesa del Combustible en Táchira, con la coordinación para garantizar el acceso al combustible para los vehículos de los diversos organismos municipales, entre ellos los camiones de aseo urbano, servicio que se presta de manera ininterrumpida.

Así mismo dijo que están activos la Policía Municipal, Protección Civil municipal y el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, el Cementerio Municipal, el Consejo de Protección de Niños y adolescentes, entes que, de manera conjunta con la Guardia Nacional Bolivariana, han logrado atender unos 70 barrios y urbanizaciones con el proceso de desinfección y saneamiento de calles y avenidas principales.

Señaló que todos los funcionarios de la alcaldía están prestos para continuar con el cumplimiento de las tareas, de manera coordinada con las autoridades nacionales, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del aislamiento social “hoy nos estamos jugando la vida, y debemos cumplir por el bien de todos, no es un juego, no es un capricho, no es política, es la salud de todos la que está en riesgo”.

