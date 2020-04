Denuncia Azalea Colmenárez: En mercado negro cobran 2 dólares por litro de gasolina #14Abr

La escasez de combustible ha sido aprovechada por algunos elementos de los cuerpos de seguridad, para acaparar y especular con la gasolina.

“Lo denuncio yo, que no tengo vehículo y no pueden hacerme ninguna acusación, pero esto está sucediendo en todo el estado Lara”, dijo en declaraciones para Elimpulso. com, Azalea Colmenárez, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio.

Los dueños de los establecimientos no denuncian lo que está pasando, por el temor a que tomen represalias o les suspendan las concesiones, añadió. Lo cierto del caso es que esos individuos, que se valen de la ocasión para especular a las personas más necesitadas, están exigiendo dos dólares por el litro de gasolina.

Aparentemente esta es una práctica de mercado negro, pero lo insólito es que lo hagan quienes están llamados a combatirlo, comentó la dirigente gremial. Y lo hacen porque tienen la oportunidad de acaparar el producto cuando éste llega.

“Son ellos los que llenan los bidones y los guardan, para luego ofrecer la cantidad que el dueño del vehículo lo necesita”, prosiguió. La escasez de gasolina se debe a que ya las refinerías del país están operando al diez o quince por ciento de su operatividad, porque han tenido muchos problemas en sus instalaciones.

La capacidad de refinación es de aproximadamente un millón de barriles de gasolina, pero debido a las dificultades de hacerlo porque las plantas mermaron sus operaciones en forma considerable y cayó estrepitosamente la producción, el régimen desde hace casi dos años comenzó a regular la venta del combustible y se hicieron frecuentes las colas de vehículos para ser surtidos.

Dura crisis

Por otra parte, se sabe que en los primeros meses de este año se estaban recibiendo del exterior unos 165 mil barriles diarios de gasolina, que bajaron a un poco más de 90 mil en marzo, pero ya en ese mes se paralizó la importación, porque la empresa rusa que lo realizaba dejó de hacerlo por temor a sanciones de los Estados Unidos.

De modo, pues, que la falta del combustible se ha prestado para que unos cuantos sujetos se estén aprovechando del poco producto que llegó, manifestó Colmenárez.

Oficialmente, la gasolina de 91 octanos tiene valor de un bolívar y la de 95, el precio es de 6 bolívares. Dos dólares por un litro, sentenció, es un robo, un asalto, sin arma por el medio. Y lo peor es que nadie ha salido a imponer la ley, como debe ser en un momento de calamidad como la que estamos padeciendo.