VIDEO ¡Sin distanciamiento social! Así esperan motorizados de Valencia para surtirse gasolina #14Abr

View this post on Instagram

Hacinamiento total se observó este martes en Valencia, estado Carabobo, cuando cientos de motorizados se disponían a realizar una cola para surtir su tanque de gasolina. . La crisis por la escasez de combustible se acentúa cada vez más y esto se ve reflejado en las estaciones de servicio del país, puesto que ya se han registrado numerosas aglomeraciones de personas, situación que no es favorable para evitar la propagación de la COVID-19. . El video fue grabado en el distribuidor San Blas, y en el mismo se detalla la desesperación de los valencianos -que además no cumplen con el distanciamiento social- por poder conseguir la gasolina para sus motos. . Según reseñó el portal digital de El Carabobeño, “después de una agotadora jornada que implicó pernoctar en las afueras de la estación de servicio situada frente a Makro y el centro comercial Metrópolis, los motorizados solo recibieron 5 litros de combustible en sus vehículos“, por lo que muchos se mostraron disgustados y decidieron protestar a las afueras de la bomba. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Videos: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Valencia #DistanciamientoSocial #Motorizados #Gasolina #Coronavirus #Covid19 #Pandemia #Salud #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #14Abr