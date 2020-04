Son Titulares martes 14 de abril de 2020 #14Abr

Régimen estableció “pico y placa” frente a la escasez de gasolina en Caracas

Cruz Roja entregó 46 toneladas de ayuda a Venezuela para frenar el coronavirus.

Kozak: Maduro debe apartarse para que las instituciones venezolanas puedan formar un gobierno de transición.

Transparencia Venezuela: Cifras de la ONU sobre Venezuela son distintas a las ofrecidas por Maduro.

Guaidó: Maduro usa la pandemia para justificar la crísis. No podemos acostumbrarnos a la tragedia.

Registran 8 nuevos casos de coronavirus en Venezuela.

Seis de los ocho nuevos casos de COVID-19 son trabajadores de una misma empresa

Utilizan unidades de control y represión social, (ballenas) para apagar incendios en Caracas

Olivares: «Enfermeros del Hospital de Maracay de brazos caídos por falta de protección

Maduro responde tras brutal represión en La Guajira: «A la señora wayúu le lanzaron una piedra»

Nuevo robo en la Unidad de Nefrología de Puerto Ordaz, pone en riesgo la vida de más de 130 pacientes de diálisis

Con 89% de rechazo: Maduro el peor valorado en toda la región en cuanto al manejo de la pandemia Covid-19

Industria teme debacle por larga cuarentena.

Venezuela entra en su segundo mes de parálisis económica sin paracaídas de ningún tipo

Sindicatos consideran que clases online son una “mentira”

Ante fallas de internet, autoridades recurren a la TV y radio para clases a distancia

Maduro firmó el 17 de marzo un contrato para entregarle cinco millones de barriles de petróleo crudo en puertos de Turquía. a una empresa mexicana Jomadi, desconocida a cambio de una cantidad de litros de gasolina que se decidirá a futuro.

El INAC informa la extensión de la restricción de operaciones aéreas por 30 días

GNB reprimió protestas por cortes eléctricos en Táchira

Rechazan amenazas de quitar la comida a las personas que protestan

Inameh reporta que 64,2% del país tiene riesgo “muy alto” de incendios forestales

En 48 horas, se registraron más de 50 incendios en el Área Metropolitana

Stalin González: PDVSA está sin capacidad de surtir al país de gasolina

CIDH exige que se permita trabajar sin problemas a periodistas y defensores de DD. HH. durante la pandemia

Régimen usa la pandemia para profundizar control totalitario del país

Elevadas tarifas por servicio de Aseo Urbano plantearon comerciantes a recolectora de basura

Caminantes huyen de los refugios en Táchira por falta de comida

Protestan en Carora por llegada de bolsas Clap incompletas

La SIP denunció que Maduro asedia las libertades de expresión y prensa.

Vecchio: El régimen deja a Venezuela sin combustible y ya surgen los “enchufados” de la gasolina

Trabajadores de la construcción en Lara a punto de colapso por la extensión del estado de alarma

Grupos de médicos privados tiene una “encuesta nacional de hospitales” que es una herramienta con la cual están haciendo monitoreo diarios de la situación; esa información no la están “compartiendo” con el gobierno por temor a represalias

Por mediciones a través de herramientas de Google y otros el cumplimiento de la cuarentena en Vzla es aprox 50%

Entre 30 y 40% de la población en Venezuela se infectará, aproximadamente el 3% requerirá hospitalización y terapia

Esperan que entre 3 a 5 semanas se inicie el crecimiento exponencial del contagio (finales de abril/mayo)

La forma de transmisión fundamental es persona a persona, a través de seres inanimados (Plastico, vidrio, ropa, plástico) es muy poco relevante.

La situación de la gasolina va a agravar la crisis y post crisis, no se pueden medir hoy los efectos…(transporte de personal, transporte de alimentos, plantas termoeléctricas, etc)

Uno de los factores que inciden negativamente en el procesamiento de la gasolina, es que apenas el 2% del personal que labora en la industria petrolera está activo. El resto del personal huyó masivamente porque no hay agua, no hay comida, no hay transporte en la industria petrolera del país, afirmó Freites.

GNB les decomisó el combustible a los waraos en Monagas y los indígenas se alzaron y tomaron el comando

Portuguesa, Táchira Falcón, Apure, Cojedes, Mérida reportan bajón y apagón desde hace horas. En otras no hay luz desde la mañana, otras llevan horas sin luz Y algunas después del bajón quedaron a oscuras.

Reportan fluctuaciones en intensidad del servicio eléctrico en diferentes zonas de Caracas (Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre).

Frank Andrade calificó como una “grotesca mentira” la posibilidad de culminar año escolar desde las casas

Diputado Yánez: Condena que en Carrizal amenacen a quienes protestan con quitarles la comida

Catia denunciaron “Plan Especial de Control de Movilidad” por Consejos Comunales

En Catia han entregado “pases de movilidad” para limitar las salidas de los ciudadanos a 3 días por semana. El periodista Johan Álvarez informó que los Consejos Comunales están emitiendo este documento sólo a quienes poseen Carnet de la Patria.

Formación a distancia de Fe y Alegría alcanza a 43% de los estudiantes

Sobrino de “Iván Márquez” será testigo contra Maduro por narcotráfico

Megacola de motos para echar gasolina en Montalbán

Abril se asoma como un mes de gran inflación, según Oliveros



En Catia usan tierra y arena para intentar apagar incendio en una vivienda, por no tener agua

Una piscina olímpica de leche (1.75 millones de litros) se pierden por semana en Portuguesa, por falta de combustible, para el transporte

Venezuela se acerca al colapso completo de su sector energético

Virólogo Mariano Esteban: La naturaleza no se domina con tanques y aviones

Maduro amenazó con “medidas drásticas” a gerentes de empresa golpeada por COVID-19

Foro Penal alertó que 72 personas fueron detenidas por razones políticas en Venezuela en marzo

Estudiantes de Medicina suspenden voluntariado en el HUC por falta de gasolina.

Cedice: Sin financiamiento internacional será imposible recuperar el país tras la pandemia.

ONG recoge firmas para demandar a gobierno chino por ocultar información

Machado: La situación en la frontera es crítica. El régimen maltrata a nuestros migrantes

Daniel Orellana: Valle Hondo estuvo todo el fin de semana sin electricidad

José Guerra: Aumento brutal de dólar destroza el salario de los venezolanos

Dólar paralelo en Venezuela traspasó barrera de los 130 mil bolívares

Dólar: 105.906,69Bs/$ / Promedio Paralelo: 132.753.21Bs/$

Reservas: 7.012MM$

Cesta Venezolana: 16,91$

El mundo planifica con mucha cautela el regreso a la normalidad .

Casi 115.000 muertos en el mundo por Covid-19

Balance de la pandemia: COVID-19 afecta a más de 1,9 millones de personas en todo el mundo

EEUU aprobó un test de saliva para diagnosticar el coronavirus que reducirá el riesgo de contagio para los trabajadores de la salud.

EEUU 23.604 muertos.

Más de 21 mil casos de coronavirus en Florida.

Gobernadores demócratas compiten con Trump para ver quien “reabre” EEUU.

Trump: “Yo decidiré sobre el confinamiento, no gobernadores”

El petróleo Brent se frena y cae más del 1 % a pesar del acuerdo de la Opep

Nuevas investigaciones sugieren que el coronavirus permanece en el aire más tiempo del que se pensaba

España reanuda hoy algunas de sus actividades laborales. La recomendación es que se quede en casa todo el personal no esencial.

El total de fallecidos por la enfermedad en España asciende a 17.489, mientras que los casos de contagio registrados suman 169.496

La ciudad china de Harbin, fronteriza con Rusia, impone cuarentena de 28 días

La caída de exportaciones chinas continuará en marzo con profundización de la crisis

Gobierno Sanchez+Iglesias interviene los laboratorios para realizar y regular el precio del test del coronavirus.

Miles de españoles se reintegraron a su trabajo.

Sismo de magnitud 4,1 se registró en Tuluá, Colombia

Putin admite que la situación del coronavirus en Rusia no está mejorando

China censuró la publicación de estudios sobre el origen del coronavirus

79% de los chilenos en desacuerdo con el levantamiento de la cuarentena

Argentina registra 2.208 casos de COVID-19 y 95 fallecidos

Wall Street abre en rojo arrastrado por pesimismo en mercados energéticos

Guatemala amplía restricciones de movilidad y distanciamiento 7 días más

Panamá acumula 3.400 casos confirmados y 87 muertos por COVID-19

Trump la Opep+ busca recortar bombeo a 20 millones de barriles por día

Kremlin cree que el acuerdo de la Opep+ permite evitar el “caos” en mercado

Ascienden a 82 las muertes por coronavirus en Chile

Operación de Gustavo Petro en Cuba fue exitosa

Al menos 20 muertos por los tornados que afectaron el sur de EEUU

Temen aumento de contagios en Colombia por llegada de venezolanos desde Ecuador

Colombia pide apoyo internacional para atender migrantes venezolanos

El éxito de países como Singapur, Corea del Sur, etc es la cantidad de pruebas que hacen, aíslan inmediatamente los casos positivos por lo que al no tener el virus donde transmitirse se extingue

Presidente Macron prolonga el “confinamiento estricto” contra el COVID-19 hasta el 11 de mayo.

México reporta 332 muertes por coronavirus y la cifra de contagios supera los 5.000

Evo Morales: China ganó la Tercera Guerra Mundial si disparar ni un arma.

Amazon no aceptará nuevos clientes para despacho de alimentos

Pixar pospone el estreno de Soul de junio a noviembre por el coronavirus

Nadal y Murray jugarán en el Abierto de Madrid virtual

Al día martes 14 de abril de 2020

