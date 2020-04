CANTV recomienda conectarse a la red de Internet entre las 10pm hasta la madrugada #16Abr

View this post on Instagram

¡Conéctate a la red en las horas valle! Las horas valle corresponden a los períodos de menos concurrencia de tráfico, que van entre las dos y las cuatro de la tarde o entre las 10 de la noche hasta la madrugada. De esta manera contribuyes con el descongestionamiento de la red de datos #QuédateEnCasa🏡 . . . #Cantv #Internet #Contigencia #Coronavirus #EstamosContigo #anchodebanda #13abril #usoresponsable