Juan Guaidó denuncia muerte de venezolanos en las calles en medio de pandemia de la COVID-19

Este jueves el Presidente Encargado Juan Guaidó denunció durante un contacto con un medio de comunicación argentino el deceso de al menos 5 venezolanos que se han desplomado en las calles en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Guaidó denunció a través de la emisora Radio con Vos de Argentina que desconoce las causas de las muertes porque el régimen de Maduro no ha emitido información de esta situación.

“En la última semana por lo menos cinco personas han muerto en la calle y no sabemos por qué causa porque no hay información oficial. Pero eso no se veía hace dos meses, que personas se desplomaran en las calles y murieran”, dijo Guaidó al medio argentino durante una entrevista este jueves en la mañana.