Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, mencionó este viernes 17 de abril que el proceso de transición en Venezuela no puede iniciar con Maduro, por lo que comentó que lo mejor es que este salga “hoy mismo” del poder.

Comentó que Estados Unidos mantiene conversaciones con Rusia y China sobre la salida de Maduro de Venezuela, ya que las presiones sobre su régimen están más firmes. Aclaró que lo importante que ocurre con Rusia y China no es lo que dicen, sino lo que están haciendo.

Asimismo, indicó que no se descarta la posibilidad de que se retome una mesa de diálogo con Noruega, lo que podría resultar positivo para Venezuela.

Con respecto a China, mencionó que prefieren mantenerse al margen de lo que está ocurriendo ya que su objetivo es recuperar lo invertido, es decir, “miles de millones de dólares”. Mientras que de Rusia, acotó que este país no quiere “perder a su amigo Maduro”, pero tampoco estarían dispuestos a seguir gastando más dinero.

Por otra parte, Abrams aclaró que es importante que haya un apoyo del Alto Mando para garantizar la seguridad interna en Venezuela en el proceso de transición: “Queremos ser realistas sobre la necesidad de un apoyo militar… No creo que quieran gobernar, porque ellos no tienen las soluciones y no saben qué hacer con el país”, comentó.

A esto agregó que no se puede realizar una transición con mil agentes de inteligencia de Cuba que están haciendo espionaje y amenazando la estabilidad del país. Así que recalcó que estos “tienen que salir inmediatamente”.