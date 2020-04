James Story: Es mentira que sanciones impidan compra de medicinas o alimentos en Venezuela #17Abr

Durante una entrevista con Venezuela 360 de la Voz de América, el encargado de Negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story, asegura que no existe un ejemplo de una empresa que se haya negado a venderle insumos médicos a Venezuela como consecuencia de las sanciones.

“No existe, repito desde la entrada de las sanciones más duras en enero del año pasado, han dicho que no pueden comprar medicamentos o comida. Entonces pregunto yo ¿por qué los bodegones en Caracas en Venezuela son tan llenos de cosas de Estados Unidos?. Nunca me han mostrado ni una empresa que rechaza una solicitud de la venta de medicamentos o comida para Venezuela. La verdad es que hay una licencia general para que puedan hacer esto y las empresas están dispuestas a hacerlo. Y si alguna empresa indica que no, podemos hablar con ellos, pero yo tengo que tener la información”, manifestó Story.

El funcionario denunció que el régimen de Maduro “sigue mandando petróleo, gasolina y medicamentos para Cuba, además, de comprar armas de Rusia, armas a otros países y siguen haciendo represión contra la población de Venezuela”.