VIDEOS Así está Barquisimeto después de las 2:00 PM tras el decreto de Cármen Meléndez #18Abr

#AvanceIMP Luego de las 2 de la tarde se observó poca afluencia de personas en la avenida Intercomunal Barquisimeto- Acarigua, específicamente frente a la intersección con la Urbanización La Mora, en el municipio Palavecino. . La mayoría se trasladaba en vehículos y no a pie, incluso luego de las 2:00 pm hora tope para permanecer en la calle y cerrar negocios en la entidad larense, según el decreto firmado por Carmen Meléndez. . El decreto forma parte de las medidas para contener el contagio de la COVID-19 en el estado Lara, tras la identificación de un nuevo caso en al municipio Morán, el pasado jueves 16 de abril. . Reporte: Katherine Nieto . #Regionales #Lara #Decreto #CarmenMelendez #2pm #Elimpulso #Informacion #Noticias #Barquisimeto #News #Venezuela #18Abr