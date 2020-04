¡Arte en tiempos de cuarentena! Violinista realizó pequeño concierto en calles de Baruta #19Abr

View this post on Instagram

La violinista Adriana Von Büren hizo una pequeña gira musical por las calles de Baruta a pesar de la cuarentena decretada para evitar la propagación del covid-19. La música estuvo interpretando algunos temas clásicos en el municipio para amenizar el aislamiento social. ⠀ Su interpretación forma parte de la iniciativa cultural del alcalde del municipio Baruta, Darwin González, quien compartió un video de la violinista en las calles con un tapabocas. La música estuvo presente en las calles de Manzanares Este y Oeste, amenizando el aislamiento para los vecinos de la zona. ⠀⠀ “Hoy le regalamos a nuestros vecinos de Manzanares Oeste una tarde llena de música con la presencia de la violinista Adriana Von Büren. A pesar de esta coyuntura, en Baruta seguimos siendo el municipio cultural de Venezuela”, escribió Darwin González en la red social. ⠀ Lea más en: www.elnacional.com #ENEntretenimiento