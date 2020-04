COVID-19 ha generado conflicto de autoridades en medio de toque de queda en Nueva Esparta

La situación en el estado Nueva Esparta cada vez es más tensa a propósito del toque de queda establecido en toda la isla por el foco de contagio en una academia de beisbol en el municipio Gómez. Desde las 8 de la noche del domingo hasta las 10 de la mañana de este lunes es, en principio, el tiempo establecido para esta medida que podría extenderse varios días.

Este domingo Jorge Rodríguez informó que los contagiados en la Isla de Margarita aumentaron a 26. Las edades de este nuevo grupo de personas contagiadas van desde los 14 años a los 68 años y están localizados en diferentes municipios de la entidad. Se contabilizaron 3 menores de edad, uno de 14 años y dos de 15 años.

El régimen de Nicolás Maduro responsabilizó directamente de estos contagios al gobernador de Nueva Esparta Alfredo Díaz. Delcy Rodríguez dice que la “actuación irresponsable del Gobernador de Nueva Esparta que permitió actividades en una Academia de Béisbol, irrespetando la cuarentena, ha generado un foco de propagación de este virus. Debe respetarse el estado de excepción. Máxima disciplina“.

Por su parte el mayor de los hermanos Rodríguez amenazó al gobernador Alfredo Díaz el domingo durante su boletín diario sobre la COVID-19 en el país. “Señor gobernador del estado Nueva Esparta: no se coma la luz. Si no quiere ayudar, no estorbe. No mande funcionarios a buscar la manera de generar situaciones de zozobra o de desorden en los municipios donde se dan estos focos”, dijo Rodríguez.

En tanto Alfredo Díaz acusa al régimen de haber permitido vuelos internacionales pese a la prohibición regional. “Todas las informaciones dan que el primer caso fue de una persona que llegó desde Trinidad a la Isla, cosa que nosotros solicitamos que se prohibiera”, reveló el gobernador de Nueva Esparta el domingo por la noche.

“Nosotros desde el primer momento suspendimos todas las actividades. Fuimos de cancha en cancha y se cerró. Ahora, la responsabilidad es del gobierno nacional que debe decir quienes son los padres de esos niños que permitieron esos viajes. Allí está la crema y nata del militarismo, que usan a sus hijos para llegar al imperio”, denunció Alfredo Díaz.

Según el periodista Dexcy Guédez el domingo fue detenido en la entrada de Tacarigua el director de Protección Civil Nueva Esparta, Aldo Pusticcio por presuntamente “intentar desinfectar la extensión entre municipios Gómez y Marcano, como parte de la tarea del gobernador Alfredo Díaz.