Son Titulares lunes 20 de abril de 2020 #20Abr

La pandemia agrava 7 años de recesión en Venezuela.

Maestros aseguran que este año escolar ‘está perdido’ con el sistema a distancia

Fuerzas de EEUU, Curazao e Inglaterra decomisaron 3 toneladas de cocaína frente a costas de Venezuela

Pastrana a Maduro tras asegurar que le gustaría ‘vivir en Argentina’: ‘Paisano yo le regalo el pasaje’

Pdte. Guaidó: ‘No vamos a descansar ni desfallecer hasta lograr la segunda independencia de Venezuela’

Trabajadores informales entre ‘quedarse en casa o morir de hambre’ durante pandemia

En medio de la cuarentena, ciudadanos cierran la autopista Petare-Guarenas por no poder surtir gasolina

Ruptura de tubería matriz mantiene sin agua a los habitantes de San Carlos y parte de Tinaco

En Puerto Ayacucho se llevan detenidas a las personas que no cumplen con la cuarentena

Vente Venezuela denuncia la detención arbitraria del abogado Iván Virguez, tras denunciar escasez de gasolina en Yaracuy

Borges: Maduro, un títere que se sostiene por el modelo de represión y miseria que ha copiado de La Habana

Grandes movimientos policiales y allanamientos en Coro y en Valencia, luego de haberse interceptado un cargamento de drogas por 3 toneladas frente a las costas venezolanas.

Detenidas 11 personas supuestamente relacionadas con el narcotráfico en Punto Fijo. El diario falconiano La Mañana reseña que comisiones policiales mixtas realizan allanamientos de viviendas desde el viernes 17 de abril

Guillermo Palacios: Entes oficiales en Lara extraen gasolina para luego venderla en dólares

Guanipa: Maduro, Cabello, Padrino y todos sus cómplices han llevado a Venezuela a la peor tragedia

Liberan al periodista Eduardo Galindo y a sus familiares con medidas cautelares.

En las estaciones de servicio que están funcionando en Caracas llegan aproximadamente 700 vehículos diariamente; no todos pueden cargar combustible, y a los que tienen la suerte de llegar al surtidor les llenan medio tanque o menos, después de hasta 20 horas de cola. En el interior de país la situación es mucho peor.

Ultimados dos integrantes de la banda Cota 905 en Naiguatá, tras supuesto enfrentamiento con PoliVargas

Doce presuntos delincuentes han muerto por homicidio de detective del Cicpc. En diversos operativos efectuados desde el miércoles 15 de abril, las FAES y el Cicpc han matado a sujetos pertenecientes a la banda del “loco Leo”.

Sector farmacéutico ‘advierte que escasez de combustible’ perjudicará la distribución de medicamentos

Protestas por falta de gasolina aumentan al igual que la represión. Varias protestas han ocurrido en los últimos días para exigir abastecimiento de alimentos y de gasolina. En Monagas, Portuguesa y Guarenas las personas salieron a manifestar a pesar de la cuarentena.

Régimen de Maduro decreta toque de queda en Nueva Esparta a partir de hoy

Jorge Rodríguez amenazó a Alfredo Díaz, Gobernador del estado: “Señor Gobernador del estado Nueva Esparta, le queremos decir con total responsabilidad que no se coma la luz, si no quiere ayudar, no estorbe”.

“No voy a quedarme de brazos cruzados”: La respuesta de Alfredo Díaz a Jorge Rodríguez

Gobernador de Nueva Esparta: Régimen permitió vuelos internacionales pese a prohibición regional

Excarcelan al periodista Eduardo galindo quién fue detenido arbitrariamente por #CONAS el pasado #15Abril. Le otorgaron medidas cautelares.

Jorge Rodríguez anuncia en medios nacionales sobre 29 nuevos casos positivos para #Covid19 en Venezuela para un total hasta la fecha de 256 casos confirmados.

GNB reprimió a ciudadanos que protestaban por gasolina en San Antonio de Maturín. Reportes en las redes sociales surgieren que en el día los militares que están a cargo de la gasolinera no quieren despachar el combustible, pero en las noches lo venden de manera clandestina.

Craig Faller: Trinidad y Tobago ayudará a EEUU a detener los carteles de droga venezolanos

Muertos en el mundo ya son más de 165.000

Putin dice que el brote del virus está bajo control pese al aumento récord en los casos

Laboratorio chino rechaza acusaciones sobre el origen del virus mientras Trump redobla las críticas

Aíslan un pueblo napolitano que celebró un funeral con cientos de personas

EUU superó la barrera de los 40 mil muertos por coronavirus.

Portugal suma 714 muertos y supera los 20.000 casos positivos por COVID-19

31 ancianos mueren en un asilo abandonado en Canadá en medio del brote de coronavirus

Gobierno colombiano entregó 35.000 mercados a venezolanos vulnerables que se han registrado en censo de la embajada de Venezuela

Fallecidos por COVID-19 en el Reino Unido aumentan a 16.060, con 596 en un día

Adolescentes denunciaron que fueron abusadas sexualmente por policías durante cuarentena en Cuba

Argentina insiste en que no puede pagar su deuda “a nadie” hasta 2023

El Salvador registra once nuevos casos de COVID-19 y suman 201 los contagios

Desproporcionado índice de muertes abre interrogante sobre COVID-19 en Ecuador

Ecuador habilita contenedores refrigerados para las víctimas mortales del coronavirus

Reino Unido iniciará la fabricación masiva de una vacuna contra el COVID-19 antes de terminar las pruebas

Florida registra casi 26,000 casos de COVID-19 y Miami-Dade sobrepasa los 200 muertos

Florida continuará con clases a distancia mientras reabre playas por etapas

España cierra la morgue en pista de hielo al registrar su menor cifra de muertes diarias en un mes

Cuba superó la barrera de los mil casos de coronavirus

Francia se acerca a 20.000 muertos por coronavirus, tras informar de 395 nuevos decesos

Trump dijo que China pudo detener la pandemia, y al no hacerlo, sufre el mundo

Nueva York permitirá bodas en línea durante la cuarentena por coronavirus

ONU acusa a Corea del Norte de violar sanciones

La Guardia Revolucionaria Iraní reconoció el domingo que protagonizó un percance naval con buques de guerra estadounidenses en el Golfo Pérsico

Nueva York registró 507 muertes por coronavirus en un día, el mínimo en casi dos semanas

Se incautan una tonelada de metanfetaminas en un yate en Australia

Al menos 14 personas fueron asesinadas durante un tiroteo en Canadá

Tiendas Neiman Marcus en bancarrota.

Netflix cedió algunos de sus contenidos a YouTube de forma gratuita

Falleció a sus 95 años Gene Deitch, dibujante de “Tom y Jerry” y “Popeye”

“Murió en Barquisimeto el pelotero Faustino Zabala. Jugó varias temporadas con Cardenales y fue campeón repetidas veces con Aragua”

