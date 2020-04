VIDEO Canguro aprovecha cuarentena y pasea por ciudad australiana

View this post on Instagram

Debido al confinamiento por la COVID-19 y la casi nula actividad humana en la ciudad de Adelaida, Australia, un canguro aprovechó la oportunidad de aventurarse y explorar las zonas urbanas en busca de comida. . Según el portal digital de la BBC, fue la policía del sur de Australia quienes capturaron el momento en que el canguro saltó por todo el centro del poblado. . A través de Elimpulso.com se ha difundido material referente a la vida animal durante la cuarentena social por el nuevo coronavirus, los cuales ante la poca actividad del hombre deciden recorrer caminos que para ellos eran totalmente desconocidos. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: El Diario . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Actualidad #Animales #Australia #Canguro #Coronavirus #Covid19 #Pandemia #Salud #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #20Abr