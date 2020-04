VIDEO Efectos de la cuarentena: Animales exploran las ciudades

Tras los decretos de cuarentena social en numerosos países del mundo para evitar la propagación del nuevo coronavirus, como nunca antes y desde hace semana las poblaciones han registrado días muy solitarios, sin actividad humana, por lo que la fauna ha decidido adentrarse en las zonas urbanas en busca de comida.

Europa

En Venecia, Italia, la inactividad del hombre ha hecho que los canales de agua del característico poblado se vean más cristalinos, y a su vez se observe la llegada de especies marinas como delfines, o también aves como patos.

En España, un grupo de jabalíes -cerdo salvaje- fue grabado paseando por las avenidas de Cataluña, personas desde sus vehículos se atrevieron a grabarlos. En Madrid pavos reales se adueñaron de algunas áreas comunitarias, mientras que al sur del mismo país, en la isla de Tenerife, delfines disfrutan de las aguas por donde normalmente transitan las embarcaciones.

Las cabras también hicieron de las suyas y se adentraron en una comunidad de Gales, en el Reino Unido, causando una gran sorpresa en los vecinos.

Asia

Por su parte en Tailandia, monos ahora se desesperan por la falta de comida y se pelean por lo poco que reciben, esto debido el nulo flujo de turistas, que se encargaban de alimentarlos, por lo que ahora se ven obligados adentrarse en las zonas urbanas.

Caso similar ocurrió en Japón, donde decenas de ciervos se fugaron del Parque Nara en busca de alimentos. Estos mamíferos inofensivos reciben galletas especiales por parte de los turistas, y ante la ausencia de estos, decidieron salir a buscarlas.

Latinoamérica

En Argentina una grupo de Carpinchos, también conocidos como Chigüiros, marcharon tranquilamente en una comunidad de Buenos Aires.

En cuanto a Chile, un jaguar sorprendió a todos al salir en busca de comida, este fue capturado tras recorrer las calles de la capital Santiago durante toda la madrugada. Por su parte en Perú, miles de aves posan tranquilamente en las playas de Lima, puesto que no hay personas que se acerquen para pasar un día diferente.

En Colombia, se registró la aparición de un zorro en un caserío, un oso hormiguero se paseó por las calles, y una familia de zarigüeyas nos mostró, en una zona urbana, cómo es el cuidado de una madre con sus críos.

En Venezuela no fue la excepción, en redes sociales se viralizó la imagen de una tortuga gigante que apareció en la orilla de una playa en Carúpano, estado Sucre. A su vez, en las aguas del parque Nacional Mochima se vio la insólita aparición de un tiburón ballena, y no solo eso, una ballena jorobada también salió al ruedo y recorrió estos mares, que según los expertos no lo hacía desde hace 40 años.

Los animales comienza a recuperar los espacios que le pertenecen y se les ha despojado. La cuarentena nos deja claro, que por más que hoy día el ser humano se apodere de la mayoría de los espacios, es la madre naturaleza la verdadera dueña del planeta tierra.