Iván Duque extiende hasta el 11 de mayo la cuarentena en Colombia

El Presidente colombiano, Iván Duque extendió el aislamiento preventivo obligatorio en el hermano país hasta el próximo 11 de mayo luego de analizar el funcionamiento de la cuarentena hasta este lunes.

Aunque la cuarentena se extiende, Duque aseguró que serán permitidos con protocolos muy estrictos, reiniciar el sector manufacturero y de construcción. De igual modo reiteró que los vuelos nacionales e internacionales continuarán cerrados, salvo casos puntuales.

“Quiero decirles que bajo el principio que tenemos hoy, debemos para proteger la vida y la salud, mantener el principio de aislamiento hasta el 11 de mayo, pero haciendo revisiones periódicas”, dijo Duque en una alocución.

El presidente fue enfático al explicar que “los sistemas de transporte masivo, no deben tener una capacidad superior al 35 %, se deberá mantener el teletrabajo en sus máxima expresión, no se adelantarán eventos y mucho menos masivos, seguirán las restricciones de bares y discotecas, los restaurantes trabajarán a través de domicilios y no habrá, ni universidades, ni colegios ni jardines por ahora”.

Dijo que el transporte municipal no prestará servicio, salvo excepciones del Ministerio de Transporte en actividades permitidas.