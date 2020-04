OPINIÓN ¡Dios advierte! #21Abr

El mundo no quiere entender que con esta Pandemia mundial DIOS simplemente está advirtiéndole lo que está por venir. Claro, como se han apartado, cambiado y subestimado su Palabra, por ello no entienden. No entienden que esta PANDEMIA tiene carácter universal. Es la primera gran advertencia que Dios ha permitido, para recordarles que su venida a este mundo por Segunda Vez es inminente. Entonces, dará el galardón a quienes le siguen y le obedecen. Pero también dará su parte a quienes lo ignoran y lo rechazan.

Hace más de 2000 años los discípulos, días antes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, lo cual católicos, evangélicos, testigos, mormones, adventistas etc. etc., deben saber, le preguntaron “Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?”Mat.24:3. Jesús entonces le comentó lo que pasaría para estos tiempos antes de su venida. Claro, ellos seguramente no entendieron por cuanto el evento no era para ellos, Jesús estaba hablando para el futuro que es ahora. El evento era para nosotros, peeeero no lo queremos ver ni aceptar. Habló además de otros acontecimientos que ya vemos. “Habrá hambre en el mundo y terremotos en diferentes lugares. Guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Y lo actual: habrá pestes, pestilencias. “Y todo esto será principio de dolores” Mat.24:7,8. “Principio de dolores” quiere decir que se están dando “las contracciones” para su inminente y gloriosa aparición.

Muchos, son los que argumentan que “esas pandemias siempre han sucedido en la historia de la humanidad por tanto ya pasará”. Que guerras, rumores de guerras, peleas entre nación contra nación siempre ha existido. Otros, argumentan con gran “sabiduría” que la Pandemia “eso fue un plan de la China Comunista para sumir el mundo en un caos y ponerle la mano a las grandes inversiones”. Y que EEUU, quien tiene la “cepa” del Ébola, está por dejarla caer en la China en represalia. Lo cual presagia una guerra mundial bacteriológica.

Si esto fuera cierto, que ojalá no sea así. No es el hombre malo o el Diablo el responsable, simplemente es la agenda que Dios tiene para este planeta que ÉL deja que “ruede” para que se cumpla lo que ha predicho en su Palabra. No se dan cuenta que por primera vez esto que sucede es de carácter planetario, que los grandes avances de la medicina no sirven ni en los países desarrollados, que la economía mundial está en quiebra, que más de 3mil millones de personas están confinadas a sus casas para resguardar sus vidas en una larga cuarentena. Que esto es parte, como lo dijimos ya, de la agenda divina y que Dios lo tiene todo bajo control.

Ante estos hechos de evidente advertencia, pidámosle al ALTÍISMO que nos de la sabiduría, la Fe que necesitamos. “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase” Heb. 11: 7. La advertencia lleva implícita la premisa de una consecuencia inmediata. Y cuando Dios ha advertido y el hombre ha hecho caso omiso, entonces las consecuencias inmediatas se han convertido en la prueba fehaciente de lo que dijo. Noé simplemente obedeció y es el ejemplo a seguir. Nuestra “Arca” mis apreciados, es la Palabra de Dios, sus enseñanzas, su Ley, los mandatos y mandamientos. Nuestra “Arca” es la obediencia por cuanto “sin obediencia no hay Salvación”.

Hoy más que nunca DIOS habla claro y lo hace a través de su PALABRA. Pero el hombre, por una conveniencia efímera y pasajera que emana de su propio yo, no quiere oír, no quiere escuchar. ¡No quiere cambiar! ¡Hasta la semana que viene Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

