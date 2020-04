Fauna venezolana: Una víctima ante la crisis del país que pocos notan #22Abr

A propósito del día mundial de la tierra, que se conmemora durante este 22 de abril, es importante mencionar en qué condiciones se encuentran los espacios verdes de Venezuela, específicamente del estado Lara. Tomando en consideración las zonas urbanas y los parques nacionales.

José Manuel Silva, perteneciente a la ONG ambientalista Venezuela Verde, acotó que cada vez se está perdiendo más masa vegetal en las zonas urbanas del estado Lara, ya que no se está haciendo una inversión para plantar árboles ni para cuidar los existentes, sino que se han elaborado árboles artificiales que no tienen la misma productividad para el ambiente.

Con respecto a los parques nacionales, mencionó que existen grupos irregulares y “mafias” dentro de estas zonas, que están talando de manera indiscriminada e ilegal. Esta situación se evidencia de manera constante en los parques Terepaima y Yacambú.

Además, explicó que ante la necesidad e ignorancia que tienen las personas, toman la decisión de talar los árboles de estas áreas, para buscar leña y poder cocinar, ya que en sus hogares no cuentan con el servicio de gas doméstico.

Dijo que las personas no tienen conocimiento sobre estos temas, pero sí tienen hambre, y por ende cometen estas irregularidades, como la tala de árboles, e incluso, cazar animales como lo es el caso de las iguanas, para poder alimentarse.

“Todo esto genera un efecto dominó. Estás talando las cuencas, en las cuencas no hay agua, después no se pueden llenar las represas, las sequías bajan los niveles de agua y llega menos agua a las poblaciones, a las personas que siembras y por ende, habrá menos alimento“, contó.

También acotó que se está generando un proceso de mafia de la fauna venezolana. “El tráfico de fauna, después de las drogas y las armas, es el tercer negocio ilícito, y la mayor parte sale de los parques nacionales del estado Lara“.

“Se están sacando cunaguaron, monos, cardenalitos, loras de los parques que tenemos y se está llevando a Europa más que todo“, recalcó. Por lo que asegura que esta irregularidad pone en riesgo la fauna venezolana, ya que son animales que están en peligro de extinsión.

Silva resaltó que el Estado no está pensando en el futuro, ya que al permitir estas irregularidades y no invertir en los parques nacionales, las consecuencias negativas para la población venezolana en un lapso de 10 años, será aún más crítica.