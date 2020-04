Beckham subasta la oportunidad de enfrentarlo y así recabar fondos para los más necesitados

David Beckham, copropietario del club Inter de Miami de la MLS, subastó la oportunidad de enfrentarlo en un partido entre equipos de cinco integrantes, como parte de un paquete que incluye un almuerzo con la leyenda del fútbol inglés y la oportunidad de ver un cotejo en el palco de dueños.

La subasta forma parte de la participación de la MLS en el “All In Challenge”, que está reuniendo dinero para las organizaciones que alimentan a personas necesitadas durante la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Las organizaciones son: Meals on Wheels, No Kid Hungry, America’s Food Find, World Central Kitchen y Feeding America.

Otras subastas relacionadas con la MLS incluyen la oportunidad de volar a Los Ángeles para asistir a un partido del LAFC con el comediante Will Ferrell, quien es uno de los dueños del club.

Por su parte, el comisionado Don Garber subastó la oportunidad de que un aficionado tenga su nombre impreso en el balón oficial de juego cuando regresen los partidos.

La MLS suspendió la temporada el 12 de marzo.