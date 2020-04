Crisis del transporte en Lara: Movilidad de ciudadanos limitada por falta de unidades #24Abr

View this post on Instagram

Larenses deben esperar al menos tres horas para abordar una unidad de Transbarca en medio de la cuarentena social por la COVID-19, mientras que algunos ciudadanos optan por caminar largos trayectos ante las pocas busetas que circulan en la ciudad. “Hoy salí desde mi casa en el sector Macuto a pie hacia la avenida Vargas con Venezuela, y ahorita estoy esperando una unidad de Transbarca pero tardan muchísimo en pasar”, expresó Adira Ereú, usuaria del Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto. “Hace dos semanas atrás esperamos y esperamos una buseta y nunca llegó, las personas tuvimos que abordar otro tipo de transporte tras tres horas de espera”, declaró María Elena León. Por su parte, Sandra Machín, otra de las usuarias consultadas, instó a las autoridades a brindar soluciones a la población que requiere movilizarse. “No hay buena organización dentro del sistema de transporte en Lara y se requiere que tomen medidas sobre el caso porque es muy triste estar en toque de queda con unos servicios públicos que no funcionan, es lamentable”, manifestó. . Texto y edición: Enrique Suárez Cámara: Brian Vidal . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Cuarentena #Coronavirus #COVID19 #Transporte #FaltaDeGasolina #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #24Abr