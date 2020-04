¡En zozobra! Comerciantes de Mercabar temen más represalias en su contra #24Abr

Una situación irregular se llevó a cabo el pasado miércoles en las instalaciones de Mercabar en donde varios comerciantes fueron amenazados y desalojados sin ninguna orden judicial por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Al respecto el abogado Gerardo Carrillo, representante de un grupo de al menos 200 comerciantes, dijo que la medida es una aberración y una acción de amedrentamiento contra los distribuidores de alimentos que hacen vida en el lugar.

Carrillo conversó con Elimpulso.com y aseguró que la situación en el mayor centro de distribución de alimentos en el país, “es una medida que la directiva ha tomado por su propia cuenta porque no tienen facultades para ir en contra de ningún comerciante, primero porque no son un juzgado y además porque el juicio está detenido por la cuarentena que hay por la COVID-19”.

El pasado miércoles efectivos de la GNB rompieron candados y reemplazaron estos para tomar el control de al menos 3 locales ya que sus dueños no pudieron llegar a Mercabar por la escasez de gasolina que afecta a todos los larenses.

En las santa marías de estos locales fueron colocadas calcomanías con la palabra “recuperados”, a lo que el abogado Carrillo calificó como una maniobra de amedrentamiento por parte de la directiva de Mercabar.

“Los comerciantes quieren trabajar. Aquí nadie se está negando a ninguna auditoria, ni inspección. Sin embargo, las cosas deberían hacerse a todos por igual. Hay locales que no son inspeccionados. Ellos también deberían presentar facturas y toda la permisología de lo que venden. El grupo de comerciantes que representamos no han tenido ninguna falla. Todos tienen toda su documentación al día. No le han encontrado nada. Por qué continúan en esta actitud”, se preguntó Carrillo durante el contacto telefónico este viernes.

Comerciantes de Mercabar quienes prefieren mantenerse en anonimato ante los medios para evitar más persecución por parte de la directiva del lugar, indicaron a Elimpulso.com que este viernes los pocos comerciantes que mantenían abiertos sus locales, cerraron por temor a represalias. “Hoy amaneció Mercabar con amenaza de abrir los locales que estén cerrados anda una comisión del Sundee reforzadas con la GNB. Los pocos comercios que estaban abiertos están bajando la Santamaría por temor a represalias”, comentó una comerciante con más de 30 años en Mercabar a esta tribuna digital.

Cabe destacar que un grupo de al menos 200 comerciantes de los 280 que hacen vida a Mercabar introdujeron una demanda en contra del aumento excesivo en el cobro de alquileres. Hasta un 60.000% fue el aumento que los comerciantes denunciaron a través de esta demanda que les ha costado un conjunto de acciones irregulares entre las que destaca la persecución por parte de la directiva, el decomiso de mercancía, desalojos y amenazas de colectivos terroristas.