Orlando Zamora, asesor financiero: El dólar impacta severamente los precios

Al cotizarse el dólar en casi 200 mil bolívares, automáticamente, impacta severamente en los precios de todos los productos y éstos se hacen inalcanzables a la mayoría de la población.

El salario mínimo mensual ha disminuido a tal nivel que es de apenas 1, 25 dólar, declaró para Elimpulso.com, Orlando Zamora, exjefe del Departamento de Riesgos del Banco Central de Venezuela.

La economía no engaña, aunque se le hagan maquillajes, sentencia. El alza del dólar se registra en momentos en que ya el país, prácticamente, no tiene reservas internacionales, las cuales han bajado a 6.374 dólares, cifra que nos retrotrae a 46 años cuando ese el monto que disponía el país.

La producción petrolera es mínima, las refinerías se encuentran casi completamente paralizadas, la caída del precio del petróleo ha sido estrepitosa y no hay gasolina. El régimen no tiene aliados que puedan auxiliarlo y uno de ellos, Rusia, está en una situación económica no muy buena que impide tirarle un salvavidas. Se ha logrado un acuerdo con México, pero que no garantiza la solución del problema de la escasez del combustible

Emisión de dinero inorgánico

El Banco Central de Venezuela, durante el mes de marzo, estuvo emitiendo cada 24 horas la cantidad de 436 millones de bolívares sin ningún tipo de respaldo. “Habrá que esperar que termine este mes para saber cuánto más ha emitido”.

Al régimen le ha servido el coronavirus Covid-19 para encerrar a la población, impedir la protesta a viva voz y en la calle en reclamo por gasolina y los servicios básicos, señaló.

“Son necesarias las recomendaciones sanitarias para proteger a la ciudadanía, sin embargo en la situación social y económica en que nos encontramos, el régimen ha debido buscar la forma de mantener activo el enclenque aparato productivo, que en este momento apenas trabaja al diez por ciento”.

Arbitrariamente lo que ha hecho es amenazar al sector productivo, imponerle mayores cargas tributarias y responsabilizarlo de los errores que el propio oficialismo ha causado, dijo.

Mientras los países desarrollados, como Alemania por ejemplo, tienen sus medidas preventivas contra la Covid- 19 y apoyar a los sectores productivos que siguen trabajando, Venezuela, que sufre la mayor crisis económica y por ende social jamás vista, lo que ha hecho es politizar mucho más la situación.

Lo que tenía que hacer es estimular al sector productivo, única forma de poder salir de este abismo. Así los trabajadores podrían mejorar sus condiciones de vida y no estar percibiendo un salario mínimo que no les alcanza siquiera para un día con el precio que tiene hoy el dólar.