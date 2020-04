VIDEO Comunidad en Sucre saqueó un mercado municipal y fue reprimida por la GNB #24Abr

View this post on Instagram

La tarde del jueves 23 de abril vecinos de los sectores Santa Bárbara y 5 de Julio saquearon el mercado municipal de Río Caribe, municipio Arismendi, estado Sucre. Estos se llevaron numerosas bolsas y cajas que distribuye el Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). . "Los vecinos de las zonas aledañas supieron que la comida estaba almacenada y violentaron la entrada del depósito, ingresaron por la parte trasera", dijo el legislador regional, Carlos Rodríguez, en entrevista para el portal digital Efecto Cocuyo. . Según algunos vecinos, hubo molestias por parte de los habitantes de la zona ya que había llegado la gandola con las cajas y la alcaldía de la entidad no procedió a entregarlas. Acto seguido, decidieron violentar el depósito y sacar los alimentos. . Tras los hechos, efectivos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se acercaron al lugar para reprimir y controlar los actos vandálicos. . "Cuando iniciaron los saqueos, de inmediato llegaron funcionarios de la Guardia a reprimir. Luego empezaron a meterse dentro de las casas amenazando y golpeando a la gente para que entregaran las cajas Clap", contó Alexis Montes, residente del sector. . Texto: Luis Miguel Rodríguez / Con información de Efecto Cocuyo Video: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com