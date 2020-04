VIDEO Reportan incendio de tanque de residuos de Pdvsa en Bachaquero, estado Zulia #25Abr

View this post on Instagram

Un pozo de residuos de Petróleos de Venezuela, SA ubicado en la población de Bachaquero municipio Valmore Rodríguez, estado Zulia, se incendió la mañana de este sábado y provocó una enorme columna de humo que afectó a las comunidades aledañas. . El hecho lo dio a conocer en principio el portal digital Somos Noticias COL. Estos relataron que tanto bomberos como personal de Pdvsa, la Dgcim y otros organismos de seguridad acudieron al lugar para intentar apaciguar la humareda. . "Se tiene conocimiento de la presencia de todos los bomberos de la Costa Oriental del Lago, más una unidad no formal bomberil de Pdvsa. Existen presentes en el sitio un aproximado de 94 funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad para combatir el fuego", informó el periodista zuliano Jhorman Cruz. . Indicaron que el olor se esparció por todo el sector, aunado a esto comenzaron a caer partículas de cenizas. Señalan que el incidente se mantiene activo desde hace más de 8 horas. . Asimismo, extraoficialmente se conoció que la quema comenzó por la maleza que llegó a una fosa de residuos petroleros. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: @JhormanCruz1