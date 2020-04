VIDEO Enfrentamientos e intentos de saqueo se registraron este sábado en Cumaná #25Abr

View this post on Instagram

En horas de la tarde de este sábado 25 de abril usuarios en redes sociales reportaron disturbios, enfrentamientos e intentos de saqueo en el sector de Puerto España, Cumaná, estado Sucre. . Aseguran que se debe a la escasez de alimentos y el alto costo de productos lo que provocó el descontento en la zona. . En unos de los videos difundidos se puede observar el enfrentamiento entre la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y vecinos de la comunidad, quienes intentaban evitar la detención de uno de los implicados. . Tras el incremento en los precio de los alimentos, que se suma al bajo poder adquisitivo de los venezolanos, numerosos disturbios se han registrado también en Nueva Esparta, Miranda, Bolívar y Monagas. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Videos: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com