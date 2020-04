VIDEO Reportan saqueo de comercio en Juan Griego, Nueva Esparta #25Abr

View this post on Instagram

La mañana de este sábado 25 de abril se registró un nuevo saqueo en el territorio nacional, esta vez en un comercio ubicado en la ciudad de Juangriego, capital del municipio Marcano, estado Nueva Esparta. . A parte de los numerosos casos de coronavirus que registra la entidad, ahora la preocupación crece con estos actos vandálicos. Propietarios del comercio afectado difundieron a través de las redes sociales un video donde diferentes cámaras de seguridad captan lo ocurrido. . Según la reseña del portal digital Reporte Confidencial, los empresarios indicaron que “la situación se dio de manera organizada y repentina”. Al parecer, el grupo estaba conformado por al menos 40 personas, estaban encapuchados y preparados con bolsos, sacos y mochilas. . Aunado a esto, en los hechos resultó herido un trabajador del establecimiento. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Saqueo #Comercios #Vandalismo #Comida #Coronavirus #Covid19 #Pandemia #Salud #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #25Abr