El Aissami: Hemos logrado acordar precios justos y solidarios con los sectores productivos #27Abr

View this post on Instagram

A través de una cadena nacional en radio y televisión, Tareck El Aissami y empresarios firmaron el acta de precios acordados de 27 productos de la canasta básica. . “Luego de una intensa jornada de trabajo hemos logrado acordar precios justos y solidarios con los sectores productivos. Hemos demostrado que tenemos un gobierno que escucha, que oye y que siente la necesidad de la familia venezolana, y que atiende a todos los sectores”, sostuvo el funcionario chavista. . Sin embargo, hasta ahora se desconoce tanto el precio como los productos que integran la lista, puesto que no fueron anunciados durante la transmisión. . Por otra parte, El Aissami notificó que Nicolás Maduro instaló una Mesa de Seguimiento para ofrecer la liberación de aranceles a los empresarios que requieran materias primas para producir su rubro. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: VTV . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #TareckElAissami #Régimen #Maduro #Empresarios #Precios #Productos #Acuerdos #Coronavirus #Covid19 #Pandemia #Salud #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #27Abr