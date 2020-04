Primera Dama y Comisión para DDHH iniciaron campaña contra violencia de género

Una campaña en contra de la violencia de género e intrafamiliar, iniciaron el Despacho de la Primera Dama, Fabiana Rosales y la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, debido a que durante la cuarentena por el coronavirus, covid-19, ha aumentado la cifra de agresiones en el hogar, pues las víctimas están más expuestas al agresor durante el confinamiento.

Fabiana Rosales, Primera Dama de Venezuela, hizo un llamado a la sociedad para erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer o la familia, “estamos en un momento en el que necesitamos estar en casa debido al covid-19 y no podemos permitir que la violencia se apodere de nuestros hogares, a las mujeres a las que hoy le llega este mensaje le digo: la violencia no es solo física, también son comentarios hirientes, la intimidación, el abuso sexual aunque sea tu pareja, las agresiones a los más pequeños de la casa o incluso a las mascotas; es una lamentable situación que no se puede dejar pasar, y por eso ponemos a disposición la nuestro Despacho, la Comisión de DDHH, y las ONGs, para que ustedes den definitivamente el paso y dejen el agresor, como dice nuestra campaña “mañana podría ser demasiado tarde”.

De acuerdo con la información, la campaña se estructuró con material audiovisual informativo que presentan activistas de Derechos Humanos, Diputadas, Embajadoras y mujeres del mundo del entretenimiento, e influncers; un video sin sonido, que mediante láminas permite a las posibles víctimas no solo ser persuadidas sino recibir orientación para que tengan conocimiento de dónde acudir para recibir ayuda y por último una serie de infografías que alertan a la sociedad sobre estos delitos.

Comisionado DDHH fija posición

Mientras que el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, señaló que la violencia y amenazas contra las mujeres “es la más extendida violación de DDHH”, aseguró que se socava el desarrollo de los países, se genera inestabilidad en las sociedades y se impide el progreso hacia la justicia y la paz. Además que las agresiones contra las mujeres y niñas tiene consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales.

“Si queremos educar no tenemos porqué sacarnos de la manga términos que ni siquiera existen, tenemos que visibilizar e informar los delitos de los que ya son víctimas las mujeres, y mostrarles a los hombres que están prohibidos y el gobierno interino va a estar dando a conocer la sanciones que existen para todos estos delitos. (…) A pesar de los esfuerzos para atender esta violencia aún queda un largo camino por recorrer y por ello desde la Comisión, junto a la Primera Dama, estamos lanzando esta campaña que lleva por nombre, `Ni una más Venezuela´, con el objetivo de poner fin a las violencia contra las mujeres y niñas, para generar mayor conciencia pública e incrementar la voluntad política para responder y sancionar la violencia contra las mujeres”, aseguró.

La Comisión de Presidencial para los DDHH da testimonio del aumento de los feminicidios y violencia doméstica en el país que solo durante los meses de enero y febrero sumó al menos, 43 víctimas, “en 2019 el 37,02% de las mujeres venezolanas afirmó haber sufrido algún tipo de violencia”, destaca la información.