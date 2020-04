VIDEO ¿Qué productos alimenticios se pueden comprar con el nuevo salario mínimo integral?

Para comerciantes barquisimetanos, pocos son los productos alimenticios que se pueden comprar con el nuevo salario mínimo integral anunciado por el régimen de Nicolás Maduro y que entrará en vigencia el próximo primero de mayo.

El equipo reporteril de Elimpulso.com visitó este martes varios establecimientos comerciales y entrevistó a vendedores para conocer qué se puede comprar con Bs. 800 mil (Sueldo mínimo Bs. 400 mil y cestatickets Bs. 400 mil).

La primera consulta se realizó en una verdulería, el entrevistado especificó que en el local dividen los precios en tres bloques: La feria de rubros de alto costo por kilo como tomates, parchita, entre otros, se ubica desde los Bs. 150 mil hasta por encima de los Bs. 200 mil; La feria de precios intermedios engloba la venta de papas, cebollas y aliños verdes, estos establecidos en Bs. 80 mil por kilo; Mientras que la de menor costo se encuentra en Bs. 50 mil, incluye repollo, plátano, yuca y otras hortalizas.

“No se compran ni diez kilos de verdura con ese salario que están diciendo que se va a devengar a partir del primero de mayo”, precisó el vendedor Danny Rodríguez, quien prosiguió y dijo que a pesar de la crisis las compras no han disminuido, y asegura que se debe a que muchos adquieren los rubros día a día porque no les alcanza para hacer buenos mercados.

Personas escogen verduras en establecimiento comercial del centro de Barquisimeto

– Foto del 28 de abril de 2020

Durante la visita en una carnicería el encargado de atender a clientes, José Ballesteros, dijo que prevé que las personas terminen decantándose por comprar solo vísceras o asaduras, puesto que 1 kilo de pollo se ubica en este frigorífico en casi Bs. 500 mil, mientras que la carne sobrepasa los Bs. 600 mil.

“Con 800 mil bolívares se compraría medio kilo de carne molida y medio kilo de pollo porque al precio que está, imagínese”, dijo Ballesteros.

Por otra parte, la comerciante Francis Romero expresó el salario mínimo integral alcanzaría para muy poco, como por ejemplo 1 harina de maíz precocida, 1 kilo de caraotas y menos de 1 kilo de queso. “800 mil bolívares no alcanzan para cubrir la cesta básica”, sostuvo.

Seguidamente, Romero añadió que el ciudadano común debe “rebuscarse” para poder poder comer bien. “Unos clientes preguntan precios, luego se van o lo compran, por lo general primero comparan el costo que tiene en los diferente establecimientos”.

El ciudadano común lo sufre, sobre todo los abuelos

El señor Jonny Gervazzi, quien se encontraba comprando en una charcutería aprovechó la oportunidad para dar su opinión a las cámaras de Elimpulso.com; éste comentó que en medio kilo de queso, una harina de maíz precocida y medio cartón de huevos que compró, ya había superado la cifra de los Bs. 800 mil.

“Mi llamado es a todos los entes gubernamentales. Pobres de aquellos ancianos que apenas van a cobrar Bs. 400 mil (…) tenemos que enfocarnos en los adultos mayores, ¿Qué van a hacer con 400 mil bolívares? Nada”, aseveró Gervazzi.

Saque usted conclusiones

Dejando a un lado la compra de medicamentos, el pago de los servicios públicos, el costo del pasaje urbano, entre otros… ¿Alcanza el nuevo salario mínimo integral para cubrir todas las necesidades alimenticias del venezolano?